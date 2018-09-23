"Gezegen Avcısı" İlk Uzaylı Gezegeni Buldu!
NASA'nın "Gezegen Avcısı", ilk uzaylı gezegenini buldu!
NASA'nın yeni gezegen avı projesi, ilk uzaylı gezegeninin keşfine yol açmış gibi görünüyor. "Süper-Dünya" klasmanına girmesi ile heyecan uyandıran gezegenin ilginç yönleri de bilim adamlarının dikkatine takılan faktörlerden.
TESS (Transit Dış Gezegen Takip Uydusu), geçtiğimiz Nisan ayının 18. gününde SpaceX Falcon 9 roketi ile Dünya yörüngesine fırlatılmıştı. Fırlatıldığı günden beridir dış gezegenleri inceleyen uzay teleskobunun görüntülediği yıldız sayısı "birkaç yüz bin" ile ifade ediyor. Uydu, yıldızları takip etmek suretiyle yıldızların önünden geçen gezegenleri keşfediyor ve bu gezegenlerin yıldız sistemlerindeki konumlarını inceleyerek Dünya benzeri gezegenleri arıyor.
Bilim adamları, TESS sisteminden aldıkları verilerle HD 39091 kod adıyla da bilinen Pi Mensae yıldızının yörüngesinde bulunan bir Dünya benzeri dış gezegen belirlediler. Mensa (masa) takım yıldızında bulunan Pi Mensae, yıldız sistemimizin merkezinde bulunan Güneş gibi bir sarı cüce olarak tanımlanıyor. Pi Mensae, aynı zamanda transit dış gezegen bulunduran yıldızların arasında ikinci en parlak yıldız olma özelliğini de taşıyor.
Önceki araştırmalarda Pi Mensae'nin yörüngesinde bir gaz devi de bulunmuştu. Bu gaz devi, Jüpiter'den 10 kat daha büyük olmasıyla biliniyor. Pi Mensae b olarak isimlendirilen bu gezegenin yörüngesi de oval şeklinde ve gezegeni 3 AB uzaklığa kadar taşıyabiliyor (1AB=Astronomik Birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe olan 150 milyon kilometreyi ifade eder.)
Aynı yıldız sisteminde yeni keşfedilen Dünya benzeri gezegen ise Pi Mensae c ismini taşıyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Chelsea Huang'ın Space.com'a verdiği röportajda belirttiğine göre Dünya benzeri gezegenin tamamı sudan oluşuyor. Gezegenin çapı Dünya'nınkinin 2.14 katı ve kütlesi ise Dünya kütlesinin 4.82 katı. Ancak gezegenin Pi Mensae'ye olan yakınlığı 0.07 AB olarak ölçüldü. Bu da gezegeni yıldızına Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığından 50 kat daha yakın kılıyor. Bu yüzden yıldızından oldukça büyük bir radyasyon dalgası alan bu gezegenin sürekli "buharlaşmakta" olduğu belirtiliyor. Gezegenin kaya yapılı bir çekirdeğe sahip olduğu ve atmosferinin de Hidrojen ve Helyum gazlarından oluştuğu, gelen bilgiler arasında.
Gezegen üzerinde ileride yapılacak araştırmalar, şüphesiz çok daha ilginç bilgiler ortaya koyacak. Ayrıca Pi Mensae b gibi bir gaz devinin Jüpiter'in dairesel yörüngesine tezat oluşturan bir yörüngeye sahip olması da bilim adamlarında merak uyandıran diğer konulardan. Bu da, Pi Mensae sisteminde daha önce büyük bir çarpışma olayı olduğuna işaret ediyor. Bu durumda ise diğer gezegenlerin çarpışmadan nasıl etkilendiği de araştırma alanlarından bir diğeri.
TESS, NASA'nın Kepler uzay teleskobunun adımlarını takip eden bir proje. Bu teleskop, şu ana kadar keşfedilen 3800 dış gezegenin %80'inin keşfine doğrudan katkı yaptı. TESS'in kısa süre içerisinde Kepler'in ürettiği bilgiden fazlasını NASA'ya kazandıracağı söyleniyor.
TESS ekibinin bu konuda yayınladığı yazılara bu linkten ulaşabilirsiniz.
The @NASA_TESS team is excited to announce the mission's first candidate planet -- a super-Earth around the bright star Pi Mensae, nearly 60 light-years away. The planet orbits every 6.3 days. The discovery is now being reviewed by other scientists to validate it. Stay tuned!— NASA_TESS (@NASA_TESS) September 19, 2018
Doğan Kürşat Aktaş
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