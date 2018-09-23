"Gezegen Avcısı" İlk Uzaylı Gezegeni Buldu!

NASA'nın "Gezegen Avcısı", ilk uzaylı gezegenini buldu!

"Gezegen Avcısı" İlk Uzaylı Gezegeni Buldu!

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