Gezegen Avcısı TESS'ten İlk Görüntü Geldi
NASA'nın "gezegen avcısı" uzay mekiği TESS, yakaladığı ilk resmi görüntüyü dünyaya gönderdi!
NASA'nın yeni dış gezegenler aramayı amaçlayan uzay mekiği TESS, ilk görüntüsünü yakaladı ve güçlü "gözlerinin" neler görebildiğinin ilk örneğini sunmuş oldu. Uzay aracının bilim ekibi, aracın dört kamerasından birini kullanarak, sadece bir ay kalan resmi operasyonlarının öncesinde test olarak iki saniye uzunluğunda bir çekim yaptılar. Bu fotoğraf, Centaurus takımyıldızının merkezinde yer aldığı 200.000'den fazla yıldızı ve gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Beta Centauri'yi gösteriyor.
Ancak görüntüdeki yıldızların sayısına rağmen, bu alan TESS'in izleyebildiği bölgenin çok küçük bir kısmı. Uzay aracı, görüntünün yaklaşık olarak 400 katı büyüklüğünde bir alanı takip edebiliyor. Aracın, sadece binlerce yeni dış gezegen bulması değil, aynı zamanda bunlar hakkında veri toplaması da planlanıyor. Daha sonra NASA, James Webb Teleskobunu kullanarak en fazla ümit vadeden TESS bulgularını daha yakından inceleyecek. Çalışmanın en büyük umudu ise yaşanabilir gezegenler bulmak.
Uzay aracının dünya ekibi görüntüyü yakaladığı sırada TESS, Ay'ın 8.000 kilometre üzerindeki uçuşunu yeni bitirmişti. Araç, şu anda gezegenimizin çevresindeki eliptik yörüngesine yerleşmek için son bir itici aktivasyonu yapacak. Tamamen çalışmaya başladığında TESS, "bilim kalitesindeki" ilk görüntüsünü yakalayacak ve bu görüntü Haziran ayında yayımlanacak.
Levent Öztürk
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