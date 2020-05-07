Gezegenlerde hayat arayışına umut olacak deney! Çözüm hidrojen mü?

Uzayda yaşam var mı ya da mümkün mü? Bu sorunun cevabını araştıran bilim insanları bir deney yaptı. Çalışma ile zengin hidrojen gazı içeren atmosfere sahip gezegenlerde yaşam olma ihtimaline dair çarpıcı sonuçlar elde edildi.