Ghost of Tsushima'daki mekanların gerçek hayattaki yerleri açıklandı!

Ghost of Tsushima oyunu sadece ilk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak ilgi odağı haline geldi. Oyun hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Oyundaki yerlerin bazıları gerçek hayatta da var. İşte detaylar...

Ghost of Tsushima'daki yerlerin gerçek hayattaki yerleri gösterildi!

Ghost of Tsushima oyunu Sucker Punch tarafından PlayStation 4 için geliştirildi ve iki hafta önce yayınlandı. İlk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak büyük bir başarıya imza atan oyun eleştirmenler tarafından da tam not aldı.

Gerçek Bölgeler Kullanıldı

Açık dünya aksiyon oyunu Ghost of Tsushima'nın gerçek tarihten ilham aldığı ortaya çıktı. 13. yüzyılda Moğollar'ın Tsushima Adası'na gerçekleştirdiği istilanın anlatıldığı oyunda, adadan gerçek bölgeler kullanılıyor.

nagasaki

Oyunun Tarihi Anlatıldı

Nagasaki-Tabinet adlı internet sitesinin hazırladığı turizm rehberinde, Sucker Punch ekibinin oyunda kullandığı noktalar görülebiliyor. Öte yandan Sony de Tsushima Local Promotion Association (Tsushima Yerel Tanıtım Birliği) ile iş birliği yaparak gerçek Tsushima adasının kısa tarihini oyunculara aktarmıştı.

Sitede, belli konumların tarihiyle ilgili bilgiler verilirken ayrıca adada yapılabilecekler de listeleniyor.

nagasaki

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