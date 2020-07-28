Ghost of Tsushima'daki mekanların gerçek hayattaki yerleri açıklandı!

Ghost of Tsushima oyunu sadece ilk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak ilgi odağı haline geldi. Oyun hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Oyundaki yerlerin bazıları gerçek hayatta da var. İşte detaylar...