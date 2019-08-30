Ghost Recon Breakpoint Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint için sistem gereksinimlerini beş farklı kategoride duyurdu!
- Levent Öztürk
Ghost Recon Breakpoint'in yayımlanmasına artık bir aydan biraz daha fazla vakit kaldı ve Ubisoft, şimdiden hayranların bilgisayarlarını kontrol etmeleri için sistem gereksinimlerini yayınladı.
Genelde olduğu gibi Ubisoft, oyunlardaki alışıldık standart minimum ve önerilen ayarların yanı sıra daha fazla gereksinim kategorisi yayınladı. Geliştiricinin yayınladığı liste 1080p düşük ayar minimum donanımdan başlayarak ultra ayarlarda 4K'ya kadar çıkıyor:
Minimum – Düşük Ayar - 1080p
- - OS: Windows 7/8.1/10
- - CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 4460
- - RAM: 8GB
- - GPU: AMD Radeon R9 280X/Nvidia Geforce GTX 960 (4GB)
Önerilen – Yüksek Ayar - 1080p
- - OS: Windows 7/8.1/10
- - CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core i7 6700 K
- - RAM: 8GB
- - GPU: AMD Radeon RX 480/Nvidia Geforce GTX 1060 (6GB)
Ultra - Ultra Ayar - 1080p
- - OS: Windows 7/8.1/10
- - CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- - RAM: 16GB
- - GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Ultra 2K - Ultra Ayar - 2K
- - OS: Windows 7/8.1/10
- - CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core i7 6700K
- - RAM: 16GB
- - GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080
Elite – Ultra Ayar - 4K
- - OS: Windows 7/8.1/10
- - CPU: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core i7 7700K
- - RAM: 16GB
- - GPU: AMD Radeon VII/Nvidia Geforce RTX 2080
Her ne kadar bu listeler oldukça detaylı olsalar da, oyunun yüklenmek için ihtiyaç duyduğu depolama alanını göstermiyor ve bu alan kesinlikle büyük olacak.
Ubisoft, bu ayın başlarında Ghost Recon Breakpoint'te PC'ye özel özelliklerin olacağını ve bunların arasında AMD Fidelity X, Tobii göz-takip, sınırsız frame sayısı ve daha fazlasının yer alacağını söylemişti. Ayrıca oyunun yayımlanmasından önce tekil bir PC benchmark'ının da yayınlanması bekleniyor.
Ghost Recon Breakpoint PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Google Stadia için 4 Ekim tarihinde gelecek. PC sürümü Uplay ve Epic Games Store üzerinden satılacak. Bunun yanı sıra Eylül ayı için bir Beta programı planlanmış durumda.
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