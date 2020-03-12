Gıda Takviyeleri ve C Vitamini, Corona'yı Yener mi?

Corona virüsüne karşı kendinizi güçlendirmek istiyorsanız, bu yazıyı okuduğunuzda kafanız biraz karışabilir...

Gıda Takviyeleri ve C Vitamini, Corona'yı Yener mi

Çeşitli gıda takviyeleri veya C vitaminiyle Corona virüsüne karşı ek koruma sağlanabilir mi? Birçok uzman bu soruya "evet" yanıtını verirken, Lifehacker'ın baş sağlık editörü Beth Skwarecki, bunun tam aksini iddia ediyor; gıda takviyesi ve C vitamini için paranızı sokağa atmamnız gerektiğini belirtiyor. Editör bunu söylerken, ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den de bahsediyor. Öz, ABD'de katıldığı bir TV programında önce bu tip takviyenin Corona konusunda işe yaramadığını söylemiş, ama sonrasında herkese bunlardan yararlanabilecekleri öğüdünü vermişti.

Peki ama, yazarın iddialarına ne kadar kulak asmamız lazım? Genel kanının aksini söyleyen ve zaman zaman karşımıza çıkan bu tür iddialardan bazılarının tıbbi temelleri olsa da, bazılarının bir dayanağı yok. Örneğin, diyetlerin Corona virüsüne karşı koruma sağlayacağına dair iddialar da dolaşıyor. Ancak yapılan pek çok açıklama, diyet yapmanın bağışıklık sistemini düşürdüğünden bahsediyor.

Genel kanı, takviyelerin sadece Corona virüsünü değil, herhangi bir hastalığı tedavi ettiğine dair bir kanıt yok. Ancak pek çok takviyenin ve vitaminlerin, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına işe yaradığı kabul gören bir gerçek. Sizi sihirli olarak bir anda güçlendirmese de, örneğin C vitamininin vücudun direncine katkı sağladığı bir gerçek.

COVID-19 konusunda, bunların etkili olduğuna dair kesin bir kanıt yok; orası bir gerçek. Sadece üç ay önce keşfedilen virüs üzerinde takviyelerin işe yaradığına dair bir araştırma yapılması ve araştırmanın tamamlanması için yeteri kadar zaman da geçmedi.

Kısacası, önceliği elinizi yıkamak gibi daha temel önlemleri almaya verebilirsiniz. Ancak, özellikle C vitamini gibi takviyelere de tamamen kulak tıkamanız gerekmiyor. Ortalıkta dolaşan pek çok söylentiye de, önce iyice araştırarak yaklaşmalısınız. 

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