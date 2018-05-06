Giden klasörünü "uçuran" uygulama: Newton
Özellikle kurumsal kullanıcılar düşünülerek hazırlanan bu e-posta uygulaması, Giden klasörüne ihtiyacımız olmadığını düşünüyor!
Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Gmail arabirimi, e-postaların kullanılma biçimini ciddi bir şekilde değiştirdi ancak görünene göre bu radikal değişlikleri düşünen tek isim Google değil. Kurumsal kullanıcıları düşünerek tasarlanan akıllı e-posta sunucusu Newton Mail de, kalabalık yarattığını düşündüğü Giden klasöründen vazgeçti.
E-posta aracılığı ile bir görüşme başlattığınızda, genellikle ne yazdığınızı görmek için (ya da göndermeniz gereken herkesi yazdığınızdan emin olmak için) gönderilenler klasörüne geçmeniz gerekiyor. Newton Mail'in en son sürümü, bütün görüşmeleri WhatsApp benzeri bir sistem ile mesajların gönderildiğini, alındığını ve okunduğunu göstererek gelen kutusu içerisinde barındırarak bu problemi çözüyor. Bu çözüm oldukça basit gözükmesine rağmen etkili oluyor. Bu çözüm sayesinde belirli görüşmeler için yapılan aramalar da bir klasör belirtmeden kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak eğer görüşmelerini düzenli bir şekilde arşivlemeyi tercih eden kişilerdenseniz, tüm görüşmelerin bir arada bulunduğu bu seçenek hoşunuza gitmeyebilir. Bu yüzden de isterseniz bu özelliği kolaylıkla kapayabiliyorsunuz.
Newton Mail, yıllık 49.99 dolar fiyatı ile bir e-posta sunucusu için oldukça pahalı olsa da, gönderileri iptal etme, gönderici profilleri ve gelen kutusunu belirli mesajlardan hızlı ve kolay bir şekilde temizlemek gibi bazı kolaylaştırıcı özellikleri barındırıyor. Uygulama iOS, Android, Windows ve Mac üzerinde kullanılabiliyor ve iş yeriniz için esnek bir e-posta sunucusuna ihtiyacınız varsa aradığınız çözüm olabilir...
Levent Öztürk
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