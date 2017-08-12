GIF'lere savaş açan tarayıcı!
Alternatif tarayıcı, yeni güncelleme ile rahatsız edici GIF'lere savaş açıyor; daha iyi jest kontrolleri ve okuma modu sunuyor!
GIF, yani yaygın olarak kullanılan hareketli görsel formatı, doğası gereği bir web sayfasının açılmasını yavaşlatabiliyor, ayrıca istemeseniz de kendini oynatmaya başlayıp can sıkıcı hale gelebiliyor. Chrome ve Firefox tarayıcıları, GIF'lerin otomatik olarak başlamasını engellemek için fazladan uzantılara ihtiyaç duyuyor, ancak Vivaldi'nin yayınlanan yeni sürümü, sadece bir kaç tıklamayla bu ayarı yapmanızı sağlıyor.
Vivaldi 1.11 ayrıca daha ulaşılabilir olmak için gelişmiş bir okuma modunu kullanıma sunuyor. Bu modda yazı tipini ve yüksekliğini, sütun genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabilir, ayrıca aydınlık veya karanlık arka planlar seçebilirsiniz.
Yeni sürüm ayrıca kendi jest kısayollarınızı ayarlamınıza olanak tanıyor. Her türlü işlev için jest ayarlayabilirsiniz, ayrıca bir jestin algılanması için hassasiyeti de değiştirerek kazara jest uygulamayı engelleyebilirsiniz.
Vivaldi'yi buradan indirebilirsiniz...
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Vivaldi bu kafayla anca İranda populer olur... dikta yönetiminin web tarayıcısı...