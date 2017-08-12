GIF'lere savaş açan tarayıcı!

Alternatif tarayıcı, yeni güncelleme ile rahatsız edici GIF'lere savaş açıyor; daha iyi jest kontrolleri ve okuma modu sunuyor!

Vivaldi, Hareketli GIF'lere Dur Dedi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Vivaldi bu kafayla anca İranda populer olur... dikta yönetiminin web tarayıcısı...

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