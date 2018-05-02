Gigapixel Hızlı Çekim Panorama Yapıldı
Dünyanın ilk gigapixel boyutunda panoramik hızlı çekim görüntüsü oluşturuldu.
Panoramik gigapixel fotoğraflar milyardan fazla pikseliçerebiliyor ve bu sayede inanılmaz detaylı bir manzara tecrübesi sunabiliyor. Ancak bu teknoloji hızlı çekim (time-lapse) tekniği ile birleştiğinde ortaya daha bile muazzam bir görsel şölen ortaya çıktı. 'Gigalapse' adlı dünyanın ilk gigapixel hızlı çekim görüntüsü Visualise'dan fotoğrafçı Henry Stuart, Lenstrore, Nikon ve Canary Wharf Group'un birlikte çalışmasıyla ortaya çıktı.
Ekip Londra, Kanada Meydanına ait 7.3 gigapixel (7,300MP) hızlı çekim görüntü kaydetmeyi başardı. Toplam 24 saatlik bu görüntü galerisi her saat başı çekilen panoramik fotoğraflardan oluşuyor. Lenstore'un özel olarak hazırladığı '24 Hour London' sitesini ziyaret ederek panoramayı kendi gözlerinizle görebilirsiniz.
Panoramanın çekiminde 45MP tam çerçeve sensöre sahip Nikon D850 kullanıldı. Çekimde yine Nikon'a ait 300mm f/2.8 prime telefoto lensi kullanıldı, bu da 8 kilometre ötesine kadar ayrıntılı detayların görüntülendiği anlamına geliyor
Tüm çalışma 155 derecelik Londra manzarasının 6,240 fotoğrafından oluşuyor. Çekimde kullanılan yüksek teknoloji hareket kontrolü robotu sayesinde her panorama mükemmel şekilde dikildi ve hizalandı. Normalde sinema sektöründe kullanılan bu robot sayesinde panorama ve time-lapse tekniklerini bir araya kusursuz şekilde getirmek mümkün.
Ali Ruhi Öztürk
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