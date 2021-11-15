Gizemli Ay Parçası Kamo`oalewa Bir Kez Daha Ortaya Çıktı!

Yılda sadece bir kez görülen gizemli ve "utangaç" göktaşı Kamo`oalewa'nın Ay'dan kopan bir parça olduğu ortaya çıktı!

15 Kasım 2021 00:03