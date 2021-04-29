Gizemli Depremin Nedeni Herkesi Şaşırttı: Cinsiyet Duyurma Partisi!

ABD'de bir ailenin doğacak bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için düzenledikleri partinin, geniş bir bölgede hissedilen sert bir depreme sebep olduğu açıklandı.

  • Levent Öztürk
Cinsiyet duyurma partisi ile gelen deprem

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