Gizemli Depremin Nedeni Herkesi Şaşırttı: Cinsiyet Duyurma Partisi!

Bebeğin cinsiyetini duyurmak için düzenlenen parti etkinlikleri, genellikle ölümle sonuçlanmayan masum bir eylem olarak bilinir. Ancak özellikle son yıllarda bu durum bir miktar değişti. Bu yıl ABD'de cinsiyet açıklaması partilerinde en az dört ölüm yaşandığı bildirildi ve bu da, bu partileri ölüm riski açısından köpekbalığı saldırısı ile aynı seviyeye yerleştiriyor.
Birkaç gün önce de bir aile, doğmamış bebeklerinin cinsiyetini, polisin söylediğine göre 32 kilometre öteden hissedilebilen bir sarsıntıya yol açarak duyurdu.
20 Nisan tarihinde yaklaşık akşam saat 7 civarlarında New Hampshire'daki pek çok kasabanın sakini, binaları sallayan ve temelleri çatlatan gizemli bir deprem bildirdi.
Meteorologlar o saatlerde herhangi bir depremin olmadığını söylediler ancak sallantı yaşandığı ve bunun bir patlama sesi ile olduğunu herkes hissetmişti. Neyse ki yetkililer, yerin sallanmasının ve büyük patlama sesinin kaynağını takip etti ve buldu: Çocuklarının erkek olduğunu duyuran bir aile.
Cinsiyet açıklama partisi, Kingston, New Hampshire'da Torromeo Industries, Inc tarafından işletilen bir taş ocağında gerçekleşti. Aile, çocuklarının erkek olacağını bir miktar Tannerite (genellikle silah antrenmanlarında kullanılan bir ikili patlayıcı hedef markası) patlatarak duyurmaya karar vermişti. Ve yaşanan sallantı da bu patlama nedeniyle oluşmuştu.
Yetkililerin aileye ceza verip vermediği açıklanmadı...
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