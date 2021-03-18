Gizemli Patlama Sesi Yine Duyuldu; Nereden Geldiği Halen Açıklanamadı

Bir ay içinde ikinci kez duyulan ve camları zangırdatan gizemli patlama sesinin ne olduğunu kimse açıklayamıyor...

Gizemli ses yine duyuldu; kimse açıklayamıyor

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