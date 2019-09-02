Gladiator 2 Ne Zaman Geliyor?
Henüz resmi açıklama olmasa da, bol Oscar ödüllü film Gladiator'ın devamı yolda. Russel Crowe'un filmdeki rolü ise merak konusu...
- Barış Terun
2000'li yılların başında gösterime giren ve Ridley Scott'un yönetmenliğini üstlendiği Gladiator, yıllar içerisinde "epik film" statüsüne yükseldi. Eserde General Maximus, Richard Harris'in canlandırdığı İmparator Marcus Aurelius'un en büyük destekçisi. Ne var ki büyük Roma İmparatoru, hain ve sapkın yeğeni Commodus tarafından katledilince, onurunu korumuş ve Commodus'u "İmparator" olarak kabul etmemişti.
Bu nedenle Maximus işkence dolu bir sürgünle karşılaşmış ve gerek karısı, gerekse çocuğu vahşice katledilmişti. Bir şekilde sağ kalmayı başaran Maximus, bir gladyatöre dönüşmüş ve halk tarafından çok sevilmişti. Öyle ki Commodus'a bizzat arenada meydan okuduğunda arenadaki taraftarların desteği ile yaşamayı başarmış ve organize ettiği düzenle imparatorun hegomanyasını kırmıştı.
Aradan uzun yıllar geçmesine ve Maximus hayatını kaybedip; diğer dünyada ailesiyle buluşmasına karşın yeni filmin hazırlıklarına başlandığı konuşuluyor. Filmde geçmişten bolca sahne bulunacak. Gerek CGI teknolojisi gerekse Russell Crowe'un fiziksel olarak sıkı bir rejime girmesiyle geçmişe ait pek çok sahnenin Gladiator 2'de bulunması bekleniyor.
Filmde, amcasına zerre kadar benzemeyen Lucius, yani Marcus Aurelius'un yeğeni de olgun haliyle karşımıza çıkacak ve Roma'nın yeni yöneticisi olarak önemli eylemlerde bulunacak.
Yazımızı şu efsanevi replikle bitirelim: "Benim adım Maximus Decimus Meridius, Kuzey Orduları Kumandanı, Phoenix lejyonları generali, gerçek imparator Marcus Aurelius'un sadık yardımcısı, katledilmiş oğlun babası, katledilmiş kadının kocası... İntikamımı alacağım; bu dünyada veya diğerinde"
Gladiator 2'nin 2021 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Maalesef, "henüz" resmi açıklama yapılmış değil.
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