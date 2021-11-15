Glorious Model O İncelemesi

Gaming ürünleri artık donanım ürünleri piyasasında çok ciddi bir paya sahip. Senelerdir piyasaya hakim olan büyük firmalar da sadece gaming ürünleri çıkartmakla kalmıyor, gaming ürünlerine özel alt markalarını son derece agresif stratejilerle besleyerek oyunculara sunuyorlar. Tıpkı BMW veya Mercedes'in spor otomobilleri gibi düşünebilirsiniz. Bir de tamamıyla oyunculara odaklanan, belli ürünler üzerinde uzmanlaşan ve çap olarak kendilerinden çok "iri" firmalara yol gösteren donanım üreticileri var. Honeycomb tasarımı ve ultra hafif FPS fareleriyle bir trend yaratıp neredeyse tüm "ağabeylerine" yol gösteren Glorious da böyle bir firma.
Glorious Model O, firmanın her iki el kullanımına da uygun (ambidextrous) ailesini temsil ediyor. Beyaz ve siyah renklerde üretilen fareyi mat boya (birkaç gram daha hafif) veya saten boya ile satın alabiliyorsunuz. Yine de belirtmek gerek, fonksiyon tuşları sadece sol tarafta olduğundan solaklar kullanırken tam verim alamayabilir. Glorious deyince elbette akla bal peteği (Honeycomb) tasarımı geliyor. Son dönemde pek çok oyuncu faresinde görmeye başladığımız bu akımın çıkış noktası da Glorious firmasından başkası değil. Bu sayede farenin ergonomisini azaltmadan, ağırlığını ciddi şekilde azaltmak mümkün olmuş ve Model O da -bizim kullandığım Glossy White versiyonu ekstra birkaç gram ağır olmasına rağmen- kablo hariç 67 gram. Farenin üzerindeki "delikleri" kullanımda pek hissetmiyorsunuz, Glorious bu deliklerin çevresini gayet güzel yuvarlatmış, benim kullandığım Glossy versiyonlarda ise kenarları hissetme problemi minimumda.
Model O'nun biraz irice bir fare olduğunu (128x66x37.5mm) kabul etmek gerekiyor. Eğer küçük bir eliniz varsa 58 gramlık ağırlığa sahip Model O- modelini tercih etmenizi öneririz.
İnsanın tabii aklına farenin içine toz kaçar mı sorusu geliyor. Zira Model O'nun sadece üst kasası değil, alt kasası da bal peteği tasarımından nasibini almış. Haliyle, içine toz veya tüy kaçmaması mümkün değil bize sorarsanız. Glorious ise bu konuda oldukça relax, hava üfüren herhangi bir temizlik tabancası ile temizlediğimizde ilk günkü kadar temiz olacağı kanısındalar.
Model O, RGB destekli bir ürün. Farenin tekerinde ve iki taraftaki şeritlerin yanında, kasanın içinden de yansıyan ışık sayesinde özellikle düşük ışıkta şahane bir görselliğe sahip. Bu ışıklar ve DPI ayarları, Model O'nun yazılımı üzerinden yönetilebiliyor. Basit bir yazılım ama kesinlikle fonksiyonel. Farenin üzerinde DPI tuşu ve sol tarafta fonksiyon tuşları var. Bu fonksiyon tuşlarına erişim kolay ve pek sünger hissi vermiyorlar, bu da artı puan. Model O'nun 20 milyon tıklama ömrüne sahip Omron anahtarları ise biraz gürültülü ancak oldukça tok bir tıklama hissine sahipler. Sol taraftaki logo da artık Glorious'un simgelerinden birisi, göze hoş geliyor.
Teknik kısma geçersek, Model O'nun üzerinde yakın zamanın en hızlı ve en çok kullanılan sensörlerinden birisi var. PixArt PMW 3360. 12000 dpi'a kadar destekleyen bu sensör 50G hızlanma ve 250 IPS hızıyla her oyuncuyu tatmin edecek kadar performanslı. Polling Rate ayarı yapılabiliyor, maksimum yenileme hızı ise 1000Hz. Altta DPI göstergesi görevini gören bir LED var, bunun rengi o sırada seçtiğiniz hızınızı işaret ediyor ve bunu program üzerinde kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Lift-Off yüksekliği ise 1.2mm ancak isterseniz programdan bu değeri yükseltmeniz mümkün.
Glorious'un ürünle beraber gelen G-Skates skatezleri 0.81mm kalınlığında Virgin Grade PTFE'den yapılmış ve her türlü zeminde yağ gibi kayıyor. Ben profesyonel oyuncular dahil performansını beğeneceğinizi düşünüyorum ancak bu da yetmezse G-Floats teflon skatezleri 15$'a satın alabilirsiniz.
Bir diğer konu, ultra esnek kablo. 2 metre uzunluğundaki kablo son derece esnek ve her durumda muhteşem bir rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda son derece hafif.
Sonuç
Netice olarak Model O özellikle profesyonel esporcular ve FPS oyuncuları için son derece uygun bir fare. İlk modellerin tekerleklerinde yaşanan lastik kısmın dönüp tekerleğin dönmemesi problemi de artık geride kalmış gibi gözüktüğünden rahatlıkla önerebilirim. Ürünün Türkiye fiyatı ise 500 TL'den başlıyor.
CHIP Online Notu: %91
+ Son derece hafif
+ RGB aydınlatma çok hoş
+ Yüksek performans
+ G-Skates skatezler
+ Ürün güzel ve kaliteli gözüküyor
+ Flex kablo çok başarılı
- Eli küçük olanlar için uygun değil
Kürşat Zaman
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