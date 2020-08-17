GM 9 Pro Hala Satın Alınır mı? İşte General Mobile GM 9 Pro İncelemesi

Türkliye'nin çok sevilen ve ilgi gösterilen akıllı telefonları arasında olan General Mobile, özellikle uygun fiyatlı telefon modelleriyle de kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Telefonlarında Google ile iş birliğine giden General Mobile, bir süre önce satışa sunduğu GM 9 Pro modeliyle de bir hayli ses getirmişti. Android One projesi içinde olduğu için hızlı biçimde güncelleme alan General Mobile GM 9 Pro, peki hala tercih edilir mi ve General Mobile GM 9 Pro ne gibi özelliklere sahip? İşte General Mobile GM 9 Pro incelemesi.
General Mobile GM 9 Pro, güzel bir tasarıma sahip, modern telefonlardan oluyor. Üzerinde 6.1 inç büyüklüğünde ekran bulunduran telefonda, AMOLED panel tercih edilmiş. Böylece doygun renkler görüntüleyebilen ekran, Full HD+ çözünürlüğe sahip. Özellikle ekranıyla GM 8'e göre bir hayli yol alan GM 9 Pro, ekranı koruması olarak da Gorilla Glass 5'e sahip.
GM 9 Pro, Android 8.1 işletim sistemiyle geliyor, fakat Android güncellemesini yapabiliyorsunuz. Android One programında olması GM 9 Pro'nun en büyük avantajlarından biri oluyor.
GM 9 Pro'nun işlemcisi Qualcomm Snapdragon 660 olurken, telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Ancak depolama alanını microSD kart ile 256 GB daha arttırabiliyorsunuz. İşlemci ve genel işlem performansıyla elbette sınıfının en hızlısı değil, o nedenle muadillerine de göz atmakta yarar var.
General Mobile GM 9 Pro'da parmak izi okuyucu da yer alıyor. Alüminyum gövdesi ile güzel görünen arka yüzeyde kendine yer bulan parmak izi sensörü ile kolayca parmak izinizi taratabiliyorsunuz. Ancak telefonda yüz tanıma özelliği yer almıyor.
General Mobile GM 9 Pro'da arkada çift kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 12 MP olurken, ikinci kamera ise 8 MP şeklinde. GM 9 Pro'nun ön kamerası da 8 MP olarak karşımıza çıkıyor.
Uzun pil ömrü sağlayan telefonlardan olan GM 9 Pro, 3800 mAh kapasiteli bataryasıyla günü rahat çıkartan telefonlar arasında. Çok yoğun uygulamalar çalıştırmazsanız 2'inci günü görebileceğiniz telefonu 2'inci gün ise elbette şarj etmeniz gerekecek.
GM 9 Pro'nun diğer özellikleri arasında ise 802.11ac Wi-Fi desteği, Bluetooth 5 kablosuz bağlantı ve 4.5G mobil internet desteği yer alıyor. NFC'nin bulunmadığı telefonda VoLTE, ViLTE, VoWifi ise mevcut.
Sonuç
General Mobile GM 9 Pro, üzerinden zaman geçmesine karşın hala değerlendirilebilir bir telefon oluyor. Elbette ekran çerçevelerinin bulunması, bu telefonu sınıfının yeni telefonlarına kıyasla eski forma sokuyor ve biraz demode kılıyor. Performans bakımından ise tatminkar çalışan General Mobile GM 9 Pro'nun fiyatı ise iu an 2399 TL. Telefon ilk piyasaya çıktığında ise 2899 TL'den giriş yapmıştı. Üzerinden 2 sene geçmesine karşın fiyatının bu seviyede olması şaşırtıcı olmakla beraber ciddi rakiplerinin olduğu da aşikar. O nedenle bütçeniz 2500 TL'ye kadar ise General Mobile GM 9 Pro şu an sadece bir alternatif olabilir. Ancak bizim tercihimiz daha yeni modellere yönelmeniz olacak.
CHIP Online Notu: %65
+ Android One
+ Sınıfı için uygun performans
+ Parmak izi okuyucu
+ FHD+ AMOLED ekran
- Fiyat/performans
- Ortalama kameralar
- Daha rekabetçi modeller var
- Tasarımıyla demode kalıyor
General Mobile GM 9 Pro Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 9
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.2 GHz
Ekran Teknolojisi: AMOLED
Ekran Boyutu: 6.01 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2160 px
Bellek (RAM): 4 GB
Dahili Depolama: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: 256 GB
Ön Kamera: 8 MP
Arka Kamera: 12 MP & 8 MP
Batarya: 3800 mAh
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Yok
FM Radyo: Var
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Yok
Boyutlar: 75 x 159 x 7.9 mm
Ağırlık: 175 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın