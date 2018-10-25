GM arabaları yayaları tanıyamıyor!

GM'in otonom arabalarında yayaları tanımak bir soruna dönüştü!

GM otonom alanında sorun yaşıyor...

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