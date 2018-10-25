GM arabaları yayaları tanıyamıyor!
GM'in otonom arabalarında yayaları tanımak bir soruna dönüştü!
Görünene göre General Motors'un otonom araba ünitesi Cruise, büyük zorluklarla karşılaşıyor ve muhtemelen 2019'un sonundaki çıkış hedefine ulaşamayacak. Projeye yakın kaynaklar Reuters'a mühendislerin, nesneler hareket halindeyken nesneleri algılayabilmek gibi beklenmedik teknik zorluklarla karşılaştıklarını söylediler. Örneğin, bir dizi park halindeki bisikletin geçerken aracın "hayalet bisikletler görmesi" tereddüt etmesi veya durmasına, hatta yayaları tanımamasına sebep olan sorunlar bulunuyor. Bir GM kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, Cruise'un şimdiden kilometrelerce hedefleri kaçırdığı için "planda hiçbir şeyin olmadığını" söyledi.
Bununla birlikte, Cruise'un başarılı olmasını bekleyen tek isim GM değil. Bu ayın başlarında, Honda, önümüzdeki 12 yıl içinde ödenmek üzere 2,75 milyar dolarlık hisse aldı. Ve Honda ile birlikte, Japon şirketi Softbank, projeye 2,25 milyar dolar yatırım yaptı (bunun yarısından fazlası Cruise'un piyasaya sürülmesinden sonra ödenecek).
Şu anda güvenlik ve yatırımcı ilgisi çatışmakta - Honda için, Cruise'a yatırım yapmak, "sıfır çarpışma dünyasına" bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Şimdiye dek, kendi kendine giden bir araç yüzünden sadece bir yaya ölümü bildirildi. Bu yılın başlarında, otonom bir Uber test aracı, Tempe, Arizona'daki bir kadına çarpmıştı ve bu ölümcül test, şirketi test etmeyi durdurmaya zorladı. Ama Temmuz itibariyle - dört ay sonra - Uber testlere tekrar başladı.
Cruise CEO'su Kyle Vogt için güvenlik resmi bir kamu yayımından önce belirleyici faktör oluyor. Ve zorluklarla karşılaşan sadece Cruise değil, BMW, Tesla, Uber, Lyft ve Google'ın Waymo'su dahil pek çok firma çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklar, büyük bir gruptaki bireyleri, sorumlulukları ve korunmasız sol dönüşleri tanımlayan, ölüm ya da ölüm durumlarında kimin yaşamını yitirdiğini veya öleceğini belirleyen etik kurallarını da içeriyor. Ama bütün bu şirketlerin önünde yer alan devasa problemler göz önünde bulundurulduğunda, bizler bu araçları rahatlıkla kullanmadan önce milyarlarca dolar daha yatırım yapılması gerekecek...
Levent Öztürk
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