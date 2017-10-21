GM, New York'ta ilk testlere başlayacak...
New York'un zorlu şartlarını kabul eden ilk otonom araç firması belli oldu!
New York City caddeleri, ilk defa otonom arabaların test sürüşlerine tanıklık edecek. Bu testler için kabul edilen ilk firma ise bazı kişileri oldukça şaşırtabilir.
Görünene göre General Motors'un otonom sürüş araba bölümü Cruise Automation, New York'un zorlu kurallarına uymayı kabul ederek diğer bütün firmaların önüne geçmiş durumda.
Bu zorlu kurallar serisi pek çok firma için sorun yaratsa da, GM bu riskli durumlar ile başa çıkmanın rakiplerine karşı bir avantaj yaratacağını düşünüyor gibi gözüküyor.
Cruise Automation CEO'su Kyle Vogt, yaptığı açıklamada New York'ta test yapmanın, büyük ölçekli bir şekilde otonom araçları sunma planlarını hızlandıracağını belirtti. "New York City, Dünya'nın en yoğun nüfusa sahip yerlerinden biri ve yazılımımızı beklenmeyen durumlar ile karşı karşıya bırakmak için yeni fırsatlar sunuyor, bunun anlamı da yazılımımızı çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilecek olmamız."
New York'un kurallarının arasında tamamen otonom Chevy Volt'ların her birini 5 milyon dolara sigortalamak ve inşaat veya okul alanları benzeri bölgelerden uzak durmak gibi sınırlamalara uymak yer alıyor. Bunun yanı sıra GM'in, testleri kontrol edecek olan polis ve diğer otorite figürlerinin masraflarını da karşılaması bekleniyor.
Bunun yanı sıra, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, firmanın araçlarda her zaman kontrolü almaya hazır bir sürücü bulundurması ve yolcu koltuğunda da ikinci bir kişi bulundurması.
Wall Street Journal'ın da belirttiği üzere testler aşağı Manhattan bölgesindeki beş mil karelik (yaklaşık 13 kilometre kare) bir alana sınırlı olacaklar ve önümüzdeki yıl başlamaları bekleniyor.
Ancak bütün bu sınırlandırmalar ve koşulların ardından New York yöneticilerinin konu hakkında oldukça heyecanlı oldukları söylenebilir. Manhattan bölgesi başkanı Gale Brewer, New York'un otonom araç teknolojisi için nihai kanıt arazisi olduğunu söylerken, sokak ve caddelerinin eşsiz bir ölçek ve karmaşıklığa sahip olduğunu ve bu yüzden de General Motors Ve Cruise Automation'ın en sonunda testlerini ve geliştirme çalışmalarını buraya getirmelerinin uygun olduğunu belirtiyor.
Levent Öztürk
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