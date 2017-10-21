GM, New York'ta ilk testlere başlayacak...

New York'un zorlu şartlarını kabul eden ilk otonom araç firması belli oldu!

New York'ta testlere ilk o başlıyor!

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