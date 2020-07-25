Gmail Hesabı Nasıl Kapatılır? Gmail Hesap Silme

Google'ın kurucusu olduğu Gmail, milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Kısa zamanda en çok kullanılan mail uygulaması haline gelen Gmail, her geçen gün bünyesine yeni kullanıcılar ekliyor. Bugün binlerce şirket dahi mail hesapları için Gmail'i tercih ediyor.
Gmail hesabından ne kadar memnun olsanız da öngörülemeyen nedenlerden dolayı Gmail hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Gmail hesabınıza bir virüs sızmış olabilir ya da kullanıcı adınızı sevmemiş, hesabınız çalınmış, hesabınız başkası tarafından sizden habersizce kullanılıyor olabilir ya da artık mail hesabı kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Ayrıca artık kullanmayacağınız Gmail hesabınızı kapatmak, gizlilik açısından oldukça önemlidir.
Gmail Hesabını Silmeden Önce Bilmeniz Gerekenler
Gmail hesabınızı silmeden önce mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar vardır:
- Öncelikle bilmeniz gereken hesabınızı kalıcı olarak kapattıktan sonra tekrar aynı mail adresini alamayacağınız olmasıdır.
- Hesabınızı kalıcı olarak kapattıktan sonra içerisinde bulunan maillere bir daha erişiminiz olmayacağından önemli olan mailleri silmeden önce yedekleyerek saklamalısınız.
Gmail Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?
Aşağıdaki yönergeyi sırasıyla takip ederek Gmail hesabınızı kolayca kalıcı olarak silebilirsiniz.
- İlk olarak tarayıcınıza girerek gmail.com.tr adresine gidin.
- Gmail hesabınız ve şifrenizi girerek Gmail'e giriş yapın.
- Hesap tercihleri alanından hizmet ya da hesap silme seçeneklerinin bulunduğu yere gelin ve hesap silme seçeneğini işaretleyin.
- Sayfanın hemen sağında bulunan ürünleri sil kısmına tıklayın.
- Ürünleri sil butonuna tıkladıktan sonra sizden tekrar giriş yapmanız istenebilir. Eğer isterse tekrar giriş yapıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Ürünleri sil butonuna tıkladıktan sonra çeşitli seçenekler karşınıza çıkacak ve buradan Gmail'i bularak yanında bulunan sil butonuna tıklayın.
- Gmail'i sil butonuna tıkladıktan sonra karşınıza uzunca bir yazı gelecek. Yazının içeriğine kısaca değinecek olursak: Gmail hesabınızı sildikten sonra geri açamayacağınız ve aynı kullanıcı adını tekrar alamayacağınızdan bahsediyor.
- Bu metni okuyup kabul ettim seçeneğine tıkladıktan sonra 2 gün içerisinde mail hesabınızla iletişimi tamamen kaybetmiş olursunuz.
Yazının başında söylediğimiz gibi mail adresini kapatmadan önce dikkatli olmalı, işlerinizin aksamaması için mail hesabıyla bağlantılı tüm işlerinizi ayrı bir mail adresi ile senkronize ederek verilerinizi korumalısınız.
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