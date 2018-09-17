Gmail Offline da Yakında Web Mağazından Kalkacak
Inbox ile beraber Gmail Offline uygulamasının bu tarihte veda edeceği ortaya çıktı
Gmail'imize çevrimdışı erişim, daha önce gelmiş ve üzerinde pek çok kere değişiklik yapılmış bir özellik. 2018 yılı da farklı olmayacak. Önceki bir yazımızda da bahsettiğimiz üzere Google'ın Çarşamba günkü duyurusunda Inbox'ın da fişini çekeceğini duyururken, dikkat çekici bir şekilde Gmail Offline uygulamasının da 3 Aralık'tan sonra kaldırılacağını belirtti.
Alternatif olarak Google, Gmail'in yakın zamanda uygulanan yeni tasarımında 90 güne kadarki e-postaları senkronize eden ve her şeyi aynı tanıdık arayüzünde listeleyen entegre bir çevrimdışı destek ekledi.
2009'da Google'ın Gears ürünündeki geliştirmelere ara vermesinden sonra, Chrome eklentisi 2011'de gelmiş ve HTML5'e dayalı erişim sağlamıştı. Ancak yıllar geçtikçe, tarayıcı teknolojisi ve güvenliği ilerlediğinden, Chrome 61 veya üstü sürümlerde çevrimdışı Gmail desteği gereksiz hale geldi.
Özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların ayarlar menüsünden çevrimdışı erişimi etkinleştirmesi gerekecek. Bir okul veya iş hesabınız varsa G Suite yöneticinizin de buna izin vermesi gerekebilir.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın