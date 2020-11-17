Gmail'e yeni iyileştirmeler geliyor! Kişiselleştirme ayarına kavuşacak

Dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail için yeni güncellemeler söz konusu. Google Gmail servisine yeni bir dizi özellik ekliyor. Yeni gelecek olan yeniliklerle daha güvenli, daha kolay ve daha kişisel bir uygulama oluşturulması amaçlanıyor...