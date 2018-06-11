Gmail'de Posta Kaydırmayı Kişiselleştirin
Gmail'in Android sürümüne gelen güncelleme sayesinde bunu yapmanız artık mümkün!
Geçtiğimiz Nisan ayında Google, tüm dünyada kullanılan e-posta hizmeti Gmail'in mobil ve masaüstü sürümlerini yenilemişti. Daha sade ve kullanışlı bir arayüz için çabalayan şirket, şimdi de Android sürümünde bulunan, e-postaları sağa veya sola kaydırma eylemini kişiselleştirmeyi mümkün hale getirdi.
Uygulamanızın genel ayarlarından, sağ ve sola sürükleme eylemlerine farklı işlevler atayabilirsiniz. Örneğin arşivle, sil, okundu olarak işaretle, taşı, sustur ya da hiçbiri. Daha önce bir e-postayı sürüklemek, sadece arşivleme eylemi için kullanılıyordu.
İki yön için farklı işlevler atayabilirsiniz. Örneğin sağa kaydırmak ile arşivlemeye alıştıysanız bunu değiştiremeden bırakabilir, ama sola kaydırmayı silme eylemine atayabilirsiniz. Güncelleme ayrıca e-postaları susturma özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu özellik, bir e-postayı daha sonra hatırlatmak için saklıyor.
Yeni özelliklerin ne zaman iOS sürümüne geleceği açıklanmadı, ancak geçmişteki güncelleme düzenine bakacak olursak, iPhone kullanıcıları da bu özelliğe en geç bir ya da iki hafta içinde erişebilecek.
Ali Ruhi Öztürk
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