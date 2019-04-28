Gmail'i "Basitleştiren" Eklenti: Simplify

Gmail'in kalabalık arayüzü dikkatinizi dağıtıyorsa, bu yeni eklentiyi deneyerek tüm bu dertlerinizden kurtulabilirsiniz!

Gmail'i "Basitleştiren" Eklenti: Simplify

Gmail, yıllar içinde Google'ın eklediği işlevlerle karmaşık bir hale mi geldi? Eğer böyle düşünüyorsanız, Gmail'i köküne döndüren Chrome eklentisi Simplify'a şans verebilirsiniz.

Gmail'in zengin işlevlerinden birçok kullanıcının memnun olduğundan eminiz, ancak bazı kullanıcılar daha sade bir görünüm isteyebilir. Bu durumda Google Inbox'un kurucularından olan Michael Leggett'in yeni eklentisi Simplify'ı Chrome mağazasından indirebilirsiniz. Simplify'ı etkinleştirdiğinizde Gmail'in sol ve sağ çubukları gizleniyor ve Yeni mesaj düğmesi, pencerenin sol alt köşesine taşınıyor.

Arayüzün üst tarafındaki kısayol çubuğu, sık kullandığınız eposta işlevlerine çabucak ulaşmanızı sağlıyor. Sol üstteki Gmail logosu da artık görünmüyor.

Eklenti bazı kullanıcılarda görünüm sorunlarına yol açsa da, ekstralardan kurtulup epostalara odaklanmanızı sağlayabilir.

Chrome için indirin: Simplify

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