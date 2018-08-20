Gmail'in Gizli Modu Android ve iOS'ta!
Gmail'in yeni işlevi "Gizli Mod" artık Android ve iOS'ta da kullanılabiliyor!
Google'ın Mayıs'ta Gmail için kullanıma sunmaya başladığı "gizli mod", kendi kendine yok olan epostalar göndermenize izin veriyordu. Bu işlev artık Android ve iOS'taki Gmail uygulamalarında da kullanılabiliyor.
Gizli modu kullandığınızda göndereceğiniz eposta için bir bitiş tarihi belirleyebiliyor veya erişim iznini dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Epostayı alan kişiler için iletme, kopyalama, yazdırma ve indirme işlevlerini dilerseniz devre dışı bırakabiliyor, epostaya erişim için bir parola belirleyebiliyorsunuz.
Bununla birlikte gizli modu kullanmak için, onu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için bilgisayarda veya telefonda Gmail'i açıp yeni bir eposta oluşturmanız, ardından pencerenin sağ alt tarafından veya telefonda sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayıp, "Gizli modu aç" seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından eposta için bir bitiş tarihi ve parola belirleyebiliyorsunuz.
"SMS parolası" seçeneğini kullanmanız halinde alıcılar, epostayla birlikte bir SMS alıyorlar. Karşı tarafın mesajı açabilmesi için SMS'le gelen kodu girmesi gerekiyor. Bu alana alıcının numarasını girmeye dikkat edin. Bunun ardından Kaydet'e basıp epostanızı oluşturmaya devam edebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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