Gmail'in Yeni Çevrimdışı Modu Nasıl Açılır?
Gmail'in epostalarınızı internet olmadan okumanızı ve yazmanızı sağlayan yeni çevrimdışı modu, nasıl etnikleştirilir? Açıklıyoruz...
Gmail'in görsel ve işlevsel yenilikleriyle birkaç hafta önce tanışmıştık. Yeni çevrimdışı modu ise geçen hafta kullanıma sunulmaya başlanmıştı. Peki çevrimdışı modunu nasıl etkinleştirebilirsiniz?
Çevrimdışı modunun sadece Chrome web tarayıcısında çalıştığını belirtelim. Bu koşulu yerine getiriyorsanız, yeni Gmail'e geçmiş olmanız gerekiyor. Bunun için sağ üstteki Ayarlar menüsünü açın ve "Yeni Gmail'i dene" seçeneğine tıklayın.
Yeni Gmail'i etkin hale getirdikten sonra Ayarlar düğmesine tekrar tıklayın ve açılan menüden Ayarlar'a tıklayın. Üstte yer alan sekmeler arasından Çevrimdışı üzerine tıklayın ve Çevrimdışı postayı etkinleştir kutucuğunu işaretleyin.
Bu işlemin ardından kaç günlük epostayı eşitlemek istediğiniz sorulacak. Çok fazla eposta alıyorsanız, gün sayısını kısıtlı tutmak yerinde olabilir. Çoğu kullanıcı için bir haftalık süre, muhtemelen yeterli olacaktır.
Ayarları düzenlemeyi bitirdikten sonra Değişiklikleri Kaydet düğmesine basın. Hepsi bu kadar.
Gmail'i çevrimdışı olarak görüntüleyebilmek için Gmail'i tarayıcınızda daha önce açmış olmanız gerekiyor. Bu yüzden internet bağlantınız varken bunu yaptığınızdan emin olun.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın