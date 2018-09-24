Gmail'leri okuyan 3. Partiler Gizlilik İhlali Mi?
Gmail belki epostalarınıza bakmıyor ama onunla bağladığınız üçüncü parti uygulamalar ne yapıyor?
Google, geçen yıl kişiselleştirilmiş reklamlar için Gmail gelen kutunuzu taramayı durdurdu, ancak birçok üçüncü taraf uygulaması e-postalarınızın içeriğine hala erişebiliyor. Bazı durumlarda, belirli uygulamalar doğrudan Gmail ile entegre olabilir ve yararları için kullanıcı verilerini kullanabilirler.
Google'ın kamu politikası ve hükumet işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Molinari bir e-postasında bunun şirket tarafından olumsuz karşılanmadığını belirtti. Ve dahası, geliştiricilerin kullanıcılara şeffaf oldukları takdirde verileri üçüncü taraflarla paylaşabileceğini belirtti.
Gmail kullanıcılarının güvenlik ve gizliliğinin nasıl sağlanacağını anlatan bir blogda Google, üçüncü bir tarafın ürettiği herhangi bir uygulamanın, Gmail iletilerine erişmesine izin verilmeden önce kapsamlı bir inceleme sürecinden geçtiğini söyledi. Bu, hem yazılımın geliştiricisinin otomatik ve manuel olarak gözden geçirilmesini hem de uygulamaya ilişkin gizlilik politikasının incelenmesini içeriyor.
Google ayrıca şunları da ekledi: "Uygulamalar yalnızca kendi özel işlevleri için ihtiyaç duydukları verileri kullanmalılar, başka bir şey değil. Ve bunları nasıl kullandıkları konusu da şeffaf olmalılar." Firma, üçüncü taraf yazılımlar için koyduğu şartları uygulamaların karşılamaya devam etmesini sağladığını ve bu politikaların ihlaline yol açan uygulamaları belirleyebileceğini ve askıya aldığını söylüyor.
Google ayrıca üçüncü taraf bir uygulamanın verilerinize erişmesine izin vermeden önce, ne tür verilere erişileceğini ve nasıl kullanılacağını gösteren bir izin ekranı olduğunu ve kullanıcıların bu izinler iyice değerlendirmek zorunda olduğunu hatırlatıyor.
E-postalarınızı bir üçüncü taraf yazılım erişimine açmanın bazı kullanışlı işlevleri getirebildiği kesinlikle doğru. Ancak ana endişe, uygulama geliştiricilerinin kullanıcı verilerini "şeffaf" olduğu sürece diğer üçüncü taraflara aktarabilmesi söz konusu olduğunda, tüm bu kuralların çok açık uçlu olmaya başlaması ve gri alanların kullanıcı gizliliği ihlallerine elverişli hale gelmesi.
Yavuz Alp Şimşek
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