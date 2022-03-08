God of War Hayranlarına Büyük Müjde: Efsanevi Oyun Dizi Oluyor!

Amazon Studios ve Sony'nin PlayStation Productions birimi, Deadline'ın söylediğine göre God of War'ın aksiyon TV dizisi uyarlamasını yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Haber kaynağı, The Expanse ve Children of Men'deki çalışmalarıyla tanınan Mark Fergus ve Hawk Ostby'nin projede yer aldığını bildiriyor. Bu ayrıntıların ötesinde, Deadline'ın uyarlama hakkında paylaşacak çok fazla bilgisi yok ve Sony veya Amazon, haber kaynağının haberleri hakkında yorum yapmış değil.
God of War, dört konsolda yedi ana oyunu kapsayan, Sony'nin uzun süredir devam eden serilerinden biri. Serideki en son oyun, oyuncuları kahraman Kratos'un oğlu Atreus ve İskandinav tanrılarının panteonu ile tanıştırarak markanın yeniden başlatılması gibi davranan 2018 yılında sunulan God of War olmuştu. God of War'ın devamı şu anda Santa Monica Studio tarafından geliştiriliyor ve bu yıl içinde çıkması bekleniyor.
Eğer dizi projesi gerçeğe dönüşürse, Sony'nin yeni kurulan PlayStation Productions biriminden film ve/veya televizyon dönüşümü alan dördüncü oyun olacak. Bölümün şu anda resmi olarak devam eden üç projesi var. Bunların belki de en öne çıkanlarından biri, Pedro Pascal, Bella Ramsey ve Nick Offerman'ın rol alacağı, The Last of Us'a dayanan bir TV dizisi üretmek için HBO ile yapılan ortak çalışma. Ayrıca bir Ghost of Tsushima filmi ve Peacock'da yayınlanacak bir Twisted Metal dizisi üzerinde de çalışılıyor...
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