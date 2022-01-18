"God of War", NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex Desteğiyle Geldi

NVIDIA'nın yeni GeForce Game Ready Sürücüsü, tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War'ın ilk gün optimizasyonlarını ve yalnızca GeForce RTX oyuncularının erişebileceği NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex desteğini içeriyor.
NVIDIA Game Ready Sürücüsü, genellikle GeForce kullanıcıları için yeni özellikler eklemek için güncelleniyor. Yeni Game Ready Sürücüsü ile yapay zeka destekli Dinamik Süper Çözünürlük için bir geliştirme olan NVIDIA DLDSR ve en sevilen klasik oyunların görüntü kalitesini geliştirmek için birkaç yeni Freestyle filtreleri ekleniyor.
NVIDIA DLSS ve Reflex, PC'de Keskin bir God of War Deneyimi Sunuyor
God of War, NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex gibi NVIDIA RTX teknolojileriyle birlikte piyasaya sürülüyor.
NVIDIA DLSS ile God of War Performansında %45'e Kadar Artış
Yapay zeka işleme teknolojisi ve yalnızca GeForce RTX GPU'larda bulunan özel tensör çekirdekleri ile desteklenen DLSS, doğal çözünürlük kalitesinde görüntü ile birlikte çarpıcı grafik ayrıntılarını korurken, God of War'da kare hızlarını artırıyor.
DLSS etkinleştirildiğinde, performans 4K'da %45'e kadar artırılarak oyuncuların olağanüstü grafikler, daha yüksek kare hızları ve mükemmel görüntü kalitesiyle God of War oynamasına olanak tanıyor.
God of War, NVIDIA Reflex ile %22 Daha Duyarlı
Duyarlı oyunlar daha sürükleyicidir ve oyuncuların komutlarının daha hassas olarak iletilmelerini sağlar. God of War'ın hareket hızı ve muhteşem komboları, oyuncular için oyunun en zorlu bölümlerinin üstesinden gelmek için büyük önem taşıyor. Bir PC'nin sistem gecikmesi düzeyi yüksekse, oyun yavaşlar ve kontroller geç yanıt verir. Komboları birbiri ardına yapmak daha zordur, yana kaçmalar doğru zamanda yapılamaz ve böylece oyun deneyimi kötüleşir.
NVIDIA Reflex, GeForce 900 Serisi ve daha yeni GPU'lar için, sistem gecikmesini hızlı ve kolay bir şekilde %22'ye varan oranlarda azaltarak oyunu daha hızlı ve daha duyarlı hale getiriyor.
DLDSR - IQ'yu Yükseltmek için Yedek GPU Döngülerinizi Kullanın
GPU'ya yüklenmeyen oyunları deneyimleyen oyuncular Prey, Starcraft 2, Diablo III gibi klasik oyunlarda orijinal oyunun grafik seviyesini artırmak için DLDSR'nin yedek GPU döngülerini kullanmasını sağlayabilir. DLDSR, oyuncuların en sevdikleri oyunlardaki görselleri, performansı daha az etkileyerek iyileştirebildiğinden özellikle GPU kullanımı düşük olan 1080p veya 1440p monitörlerdeki kullanıcılar için faydalı hale geliyor.
DLDSR, örtüşme ve doku ayrıntısı arasında ayrım yapmak için çizgileri ve kenarları tanımak üzere eğitilmiş tensör çekirdek hızlandırmalı yapay zeka ağı kullanarak DSR'yi geliştiriyor. Bu yapay zeka tabanlı yaklaşımın gelişmiş doğruluğu sayesinde DLDSR, DL (derin öğrenme) olmayan süper örneklemeye göre daha az pikselin oluşumunu sağlarken görüntü kalitesini iyileştirme imkanı sunuyor.
Örneğin, 2,25x faktörüne ayarlanan DLDSR, DSR'nin 4x'e ayarlandığındaki gibi gelişmiş netlik ve zamansal kararlılık gibi görsel olarak benzer sonuçlar sağlar ancak daha yüksek bir FPS'ye ulaşır. NVIDIA Kontrol Paneli'nden ulaşılabilen DLDSR çoğu oyunda çalışır.
Yeni FreeStyle Filtreleri
En yeni Game Ready Sürücüsü ayrıca uygulamanın ayarlar menüsünde, GeForce Experience'ın oyun içi yerleşimi etkinleştirildiğinde oyun sırasında Alt+F3 tuşlarına basarak erişilebilen üç yeni gelişmiş FreeStyle filtresi (SSRTGI, SSAO ve Dynamic DOF) sunuyor.
- Yaygın olarak "Işın İzleme Yeniden Gölgelendirme Filtresi" olarak bilinen SSRTGI (Ekran Alanı Işın İzlemeli Global Aydınlatma), daha fazla derinlik ve gerçekçilik duygusu yaratmak için en sevilen oyunların aydınlatmasını ve gölgelerini iyileştirir.
- SSAO (Ekran Alanı Çevresel Perdeleme), özellikle loş ışıklı/iç mekan ortamlarında, 3B nesnelerin kesişme noktalarının yakınındaki gölgeleri belirginleştirir.
- Dinamik DOF (Alan Derinliği), oyunlara daha sinematik bir gerilim hissi vererek sahne içindeki nesnelerin yakınlığına dayalı olarak bokeh tarzı bulanıklık uygular.
Ölçekleyici Teknolojilerinin Karşılaştırması
GPU üreticilerinin mevcut tüm ölçekleyicileri, hedeflerine ulaşmak için farklı teknikler kullanıyor. Bu yüzden yalnızca pazarlama etiketlerini "ultra kaliteli" veya "kaliteli" gibi kıyaslamak, elma ile elmayı karşılaştırmak gibi olmayacaktır ve önemli ölçüde farklı görüntü kalitesi seviyeleri sunacaktır. Bir tekniğin "ultra kaliteli" modu, başka bir tekniğin "kaliteli" moduna benzer görüntü kalitesi sağlayabilir. Bu nedenle, farklı ölçekleme tekniklerini kıyaslamak ve karşılaştırılabilir IQ'yu bulmak için her zaman görüntü kalitesi modlarına bakılmalı ve ardından performansı ölçülmelidir. NVIDIA, bu "Iso-kalite karşılaştırması"nı kolaylaştırmak için ICAT adlı bir araç sağlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın