"God of War", NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex Desteğiyle Geldi

NVIDIA'nın yeni GeForce Game Ready Sürücüsü, tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War'ın ilk gün optimizasyonlarını ve yalnızca GeForce RTX oyuncularının erişebileceği NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex desteğini içeriyor.

"God of War"a NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği

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