Göğüs Kanserini Bu "Akıllı Sutyen" Yenecek

İsviçre üniversitesi EPFL öğrencileri, erken aşamada göğüs kanserini fark edebilen bir akıllı sutyen geliştirdiler. Bu çamaşırın kanser tespitinde kullanılabileceğini düşünüyorlar ve hatta oldukça rahat olduğunu, teknolojinin "neredeyse fark edilemez" olduğunu söylüyorlar.
Düşük enerjili x-ışınları kullanan mamogramların aksine SmartBra, sutyen içerisinde yer alan piezoelektrik algılayıcılar ile ultrason dalgaları kullanıyor. Ekip, piezoelektrik malzemeye basınç uygulandığında oluşan enerji ile çalışan ultrason sistemini küçültmeyi başardı. Ayrıca ekip, genellikle ultrason sırasında kullanılan jelin yerini alacak plastik bir arayüz de geliştirdi.
Startup IcosaMed ile beraber çalışan öğrenciler, SmartBra'yı 2021 yılında piyasaya sunmayı planlıyorlar. Bu ürünü öncelikle günlük takipten faydalanacak hastalara satmayı planlıyorlar. Daha sonra potansiyel müşterilerin arasında genetik olarak kansere yatkın olan kişiler eklenecek ve en son olarak da isteyen herkese satılabilecek.
Şu anda SmartBra şüpheli bir kütle fark ettiğinde giyen kişiyi uyararak bir uzmana gitmelerini sağlayabiliyor. Ekip, bu ürünün gelecekte tamamlayıcı veya alternatif tedavi olarak kullanılabileceğini de ümit ediyor.
Ürün şu anda sadece bir prototip olarak görülüyor ancak fikrin ümit verici olduğu söylenebilir. Pek çok büyük teknoloji firması AI kullanarak göğüs kanserini erken dönemde yakalamaya çalışıyor. Google, kendi AI'sinin göğüs kanserini uzmanlardan daha doğru bir şekilde belirleyebildiğini söylüyor. MIT, AI'sinin ırksal önyargıya bağlı olmadığını ve IBM de AI yönteminin göğüs kanserini ortaya çıkmadan yıllar önce bulabildiğini söylüyor.
Ancak bütün bu yöntemler mamogramları kullanıyor ve bu durum da SmartBra'yı çok daha yenilikçi kılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın