Göktaşı Dünya'ya teğet mi geçti? NASA'dan Göktaşı açıklaması

NASA'nın yayınladığı bilgilere göre, Dünya'ya yakın büyük bir asteroit, Çarşamba sabahı 1998 OR2, gezegenimizden güvenli bir şekilde geçti ve gökbilimcilere 1,5 mil (2 kilometre) genişliğinde nesneyi ayrıntılı olarak incelemek için olağanüstü bir fırsat sağladı.
1998 OR2 olarak adlandırılan asteroit, en yakın yaklaşımını 05:55 EDT'de (2:55 PDT) yaptı. Bu, gökbilimciler tarafından "yakın bir yaklaşım" olarak bilinse de, hala çok uzakta. Asteroit, Ay'dan 16 kat daha fazla uzaklaşarak yaklaşık 3,9 milyon milden (6,3 milyon kilometre) daha fazla yaklaşmadı.
Asteroit 1998 OR2, Temmuz 1998'de NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda Yakın Dünya Asteroit İzleme programı tarafından keşfedildi ve son yirmi yıldır gökbilimciler tarafından izleniyordu. NASA, asteroidin yörüngesini çok net bir şekilde anladıklarını ve bu asteroidin en az önümüzdeki 200 yıl boyunca hiçbir etki olasılığı olmadığını güvenle söyleyebileceklerini belirtti.
ASTEROİT BİR DAHA NE ZAMAN DÜNYA'YA YAKLAŞACAK?
Dünyaya bir sonraki yakın yaklaşımı 2079'da. Daha yakın bir şekilde geçeceği zaman olacak (ay mesafesinin sadece dört katı.)
"POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ"
Buna rağmen, 1998 OR2 hala büyük bir "potansiyel olarak tehlikeli asteroit" olarak kategorize ediliyor. Çünkü bin yıl boyunca, asteroit yörüngesindeki çok küçük değişiklikler, Dünya'ya şu anda olduğundan daha fazla tehlike göstermesine neden olabilir.
1998 OR2 gibi büyük asteroitlerin yakın yaklaşımları oldukça nadirdir. Büyük bir asteroit ile önceki yakın yaklaşım asteroit Florence tarafından Eylül 2017'de yapıldı. Bu 3 mil (5 kilometre) genişliğindeki cisim, 18 ay uzaklığında (LD) Dünya'yı geçti.
Daha büyük oldukları için, bu boyuttaki asteroitler daha küçük asteroitlerden çok daha fazla ışık yansıtır ve bu nedenle teleskoplarla tespit edilmesi daha kolaydır. 1998 OR2 veya daha büyük boyutlu neredeyse Dünya kadar büyük boyutlu asteroitler zaten keşfedilmiş, izlenmiş ve raporlanmıştır. Bu büyük asteroitlerden biri tarafından önümüzdeki yüzyılda bir etki olması son derece düşüktür, ancak Dünya'ya bir etki tehlikesi oluşturabilecek tüm asteroitleri keşfetme çabaları devam etmektedir.
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