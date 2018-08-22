Gönderilen E-Posta Android'te De Geri Alınabilecek

Gmail'in kelimenin tam anlamıyla kurtarıcı özelliği olan gönderilen epostayı geri alma, Android'e geliyor

Gönderilen E-Posta Android'te De Geri Alınabilecek

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