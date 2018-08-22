Gönderilen E-Posta Android'te De Geri Alınabilecek
Gmail'in kelimenin tam anlamıyla kurtarıcı özelliği olan gönderilen epostayı geri alma, Android'e geliyor
Gmail'in masaüstü versiyonundaki gönderiyi geri alma özelliği, "şişman parmaklı" kişiler için bulunmaz bir nimet. Gönderilen epostayı kısa bir süre içinde geri almaya yarayan bu özellik şimdi son güncelleme (8.7 sürümü) ile beraber Android cihazlara da eklendi.
Bir e-posta gönderdikten sonra, ekranın alt kısmında siyah bir bar ile birlikte görüntülenecek geri alma seçeneği; masaüstü özelliğinin ilk kullanıma sunulduğu dönemin aksine, varsayılan olarak etkin olacak. Muhtemelen cep telefonlarının daha çok hareket halindeyken (metro/otobüs) veya bilgisayar kullanmaya elverişsiz ortamlarda kullandığı göz alınarak bu karar verilmişe benziyor.
Söz konusu özelliğin ne kadar kritik olduğu düşünülünce Android cihazlara ulaşmasının neden bu kadar zaman aldığı merak konusu olsa da geç olması hiç olmamasından iyi olmuşa benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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