Goodyear'dan Yosunlu Araba Lastiği Konsepti
Goodyear'ın içerisinde yosun barındıran hayali lastiği, önemli bir görev üstleniyor!
- Zeynel A. Öztürk
Konsept otomobil lastikleriyle zaman zaman ilgi çeken Goodyear'ın yeni Oxygene konsepti gerçekten heyecan verici.
Biyoteknolojiden faydalanan lastiğin ortasında yoldan nem alan, karbondioksit alıp, oksijen veren yosunlar bulunuyor. Yani lastik, herhangi bir bitkinin yaptığını yapıyor. Goodyear'a göre Paris'teki tüm otomobiller bu lastiği kullanırsa, her yıl 4.000 tonluk karbondioksit ortadan kaldırılabilir. Bu, Paris'teki yaklaşık 4.500 otomobili trafikten kaldırmaya eşdeğer.
Lastiğin bitiyle dolu merkezi, biyo-hack sayesinde fotosentez üzerinden bir miktar elektrik üretebiliyor ve lastiğin dahili sensörlerine ve yan aydınlatma şeritlerine güç sağlayabiliyor. Burada yeni bir otomobil - yaya iletişimi hayal ediliyor.
Konseptin elektrik üretme kısmı uçuk bir hayal değil, bu Gürcistan Üniversitesi tarafından 2013'te laboratuvarda gösterilmişti. Goodyear, bu lastiklerin Li-Fi gibi bir teknolojiyle araç-altyapı iletişimini sağlayabileceğini de düşünüyor.
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