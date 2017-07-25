Google, 2.7 Milyar Dolar Cezaya Rağmen Karda
Avrupa Birliğine milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan Google (Alphabet), yine de elde ettiği gelirle parmak ısırtmaya devam ediyor!
Google'ın ana şirketi Alphabet en son yaptığı açıklamada 2017'nin ikinci çeyreğine ait mali verilerini paylaştı. Şirket, geçen ay AB'den aldığı rekor ceza yüzünden büyük darbe almış gibi görünüyor. Alphabet'in bu çeyrek için toplam net geliri 3.5 milyar dolar, bu da geçen yılın 4.9 milyar dolarına göre oldukça düşük. Ancak şirket AB'ye 2.7 milyar dolar ceza ödemek zorunda olmasaydı bu gelir 6.3 milyar dolar olacaktı. Yani net gelirdeki bu düşüklük şirketin işletmedeki başarısı ile ilgili değil, zaten marka düzenli olarak milyar dolarlık cezalar ödeyeceğini düşünmüyor.
Genel olarak, Google'ın kazandığı gelir 25.8 milyar dolar, Alphabet'in himayesinde bulunan Verily, Nest, Google Fiber ve diğer deneysel projeler ise 248 milyon dolar gelire sahip. Bazı yatırımlar meyve vermese de, şirketin gidişatı kesinlikle büyüme yönünde devam ediyor. Bu çeyrekte kazanılan gelir geçen yıla oranla %34 arttı. Kayıpta olan yatırımlar 772 milyon dolar zarara sebep olsa da, geçen yılın 885 milyon dolar zararına kıyaslarsak kayıpların da kötüye gitmediğini görüyoruz.
Google'ın "diğer gelirler" kısmı her zaman ilginç bilgiler içeriyor, burada Pixel, Google Home ve Google Play Store gibi işletmelerin durumlarını görebiliyoruz. Bu çeyrekte 3.1 milyar dolar olan gelirler geçen çeyreğe oranla çok az değişim yaşamış, ancak geçen yıla oranlıa %41 büyüme gerçekleşmiş.
Google'ın en büyük para kaynağı olan reklam gelirleri ise büyümeye devam ediyor. Şirketin geçen yıl 22.7 milyar dolar olan reklam gelirleri bu yıl %19 arttı.
Alphabet, üç ayda bir düzenlediği yatırımcı görüşmesini 5PM ET'de yapacak ve Google CEO'su Sundar Pichai'nin hangi işletmelerin iyi çalıştığına dair görüşlerini birlikte dinleyeceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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