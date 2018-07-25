Google 2017'de AB'ye Çözüm Sundu
İddiaya göre Google 2017'de AB'yle Android App Store konusunda uzlaşmaya çalıştı, ancak AB bunun için çok geç olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği, Google'ın Android platformunda tekelcilik uygulaması ve uzlaşmak istememesi sebebiyle 5 milyar dolar ceza vermesi ile hatırlanıyor olabilir, ancak görünüşe bakılırsa gerçek bu kadar da basit değil. Bloomberg'e konuşan bazı kaynaklara göre Google, Ağustos 2017'de Avrupa Birliği'ne uzlaşmak istediği söyledi ve Android politikasında bulunan "ürün arama politikasını" değiştirebileceğini belirtti, ancak bunu ceza kararı alındıktan sonra yaptı. Google çok derin detaya inmese de, iki alanda bulunan "kısıtlamaları azaltacağını" açıkladı.
Avrupa Birliği ise bu teklifi hiç de makul bulmadı. Kaynakalara göre AB'li yetkililer Google'a "artık bir seçenek şansınız yok" dedi ve "biraz geç kaldıklarını" söyledi. Google hem ceza hem de uzlaşmaya varabileceğini söylese de, AB kararından vazgeçmedi. Kaynakların iddiasına göre Google ceza kesilmeden önce de uzlaşma konusunda adımlar attı, ancak AB iletişim konusunda bir "duvar" gibi davranıyordu.
Tüm bu iddialara rağmen Google için sonuç, çok farklı değil. Araştırma ve teknoloji devi, eğer farklı ülkelerde yasak ve cezalarla karşılaşmak istemiyorsa, platformu üzerinde adil bir rekabet alanı sunması gerekiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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