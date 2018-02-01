Google, 2017'de Play Store'da Kıyım Yapmış!
Google, 2017'de Play Store'da adeta kıyım yapmış... Bakın uygulama mağazasından atılan "kötü" uygulama sayısı kaç adet olarak kayıtlara geçti...
Google, uygulama mağazasını kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için oldukça çaba sarf ediyor. Bu uygulamaların Play Store'a gelmesini en başından engellemek, bir şekilde gelmiş olanları da derhal ortadan kaldırmak, firmanın epey enerjisini alıyor. Tabii milyarlarca Android kullanıcısına hizmet veren bir teknoloji firması olunca bunu doğal karşılamak gerek. Google, bu denetleme ve temizleme süreçlerini geliştirmeye devam ediyor.
Google Play Ürün Yöneticisi Andrew Ahn'ın dediğine göre 2017'de Google, firmanın politikalarını ihlal eden 700.000'den fazla uygulamayı mağazadan silmiş. Bu sayı 2016'dakinden %70 daha fazla. Ahn, şöyle diyor: "Sadece daha fazla kötü uygulamayı kaldırmakla kalmadık, onları daha erken bir aşamada tanımlayıp yakalamayı başardık. Hatta, kötü içerikli uygulamaların %99'u, daha kimse onları yükleme fırsatı bulamadan tanımlandı ve reddedildi."
Bunun yanında Ahn, 100.000'den fazla zararlı geliştiriciyi de daha iyi denetleme modelleri ile ortadan kaldırdıklarını ve kötü geliştiricilerin yeni hesap oluşturarak yeni bir seri kötü uygulama yayınlamasını zorlaştırdıklarını söyledi.
Silinen uygulamalar şu kategorilerde bulunuyor:
- Kopyalar: Popüler uygulamaları taklit ederek kullanıcıları kandıranlar
- Uygunsuz içerik: Porno, aşırı şiddet, nefret ve yasa dışı eylem bulunduranlar
- Potansiyel olarak zararlı uygulamalar: İnsanlara ve cihazlarına zarar verebilecek zararlı yazılımlar.
Google Play Protect, çoğu kötü uygulamayı ayıklamada yardımcı olsa da Ahn, Google'ın hâlâ yapması gereken şeyler olduğunu kabul ediyor: "Bazılarının halen güvenlik sistemlerimizi aşmayı ve kandırmayı başardığını biliyoruz. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve kötü uygulamaları ve kötü niyetli geliştiricileri durdurabilmek için yöntemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."
H. Hüseyin Öztürk
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