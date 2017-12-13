Google, 2017'nin Arama Trendlerini Yayınladı!
Google'da tüm dünyada ve ülkemizde en çok merak edilenler ve arananlar, bunlar oldu!
2017'yi geride bırakmaya yaklaştığımız şu sıralarda teknoloji devleri, bizlere neler yaptıklarını hatırlatmaya koyulmuş durumdalar. Google'ın "Year in Search" raporu, ABD ve dünya çapında en çok aranan terimin Irma Kasırgası olduğunu söylüyor.
ABD'deki haber trendlerinde ilk sırada yine Irma Kasırgası, Harvey ve Jose Kasırgası gibi doğal felaketler yer alırken Kuzey Kore tehdidinin ve Las Vegas'taki saldırının da listeye dahil olduğu gözleniyor.
Türkiye'ye baktığımızda ilk sırada yer alan "Milli Piyango 2017" ile kendimizi şans oyunlarına adadığımızı görüyoruz. İkinci sırada 2017'de ellerimizi uzun süre meşgul eden stres çarkı ve üçüncü sırada YSK bulunuyor.
Ülkemiz için diğer kategorilere baktığımızda "Nedir" kategorisinin liderinin "Pestisit" maddesi olduğunu, yemek tariflerinde ise en çok krep tarifini arattığımızı görüyoruz. Ünlülerde en çok Vatan Şaşmaz aratılırken, 2017'nin şarkısı olarak "Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman" karşımıza çıkıyor. En çok aranan dizi ise adını korsan torrent'lerin en tepesinde görmeye alıştığımız Game of Thrones.
Küresel aramalara dönersek tüketiciye yönelik cihazlarda en çok iPhone 8'in aratıldığını, onu iPhone X ve Nintendo Switch'in izlediğini görüyoruz. İlk beş sırada Google'ın Pixel 2'sinin adını göremiyoruz. Bitcoin, küresel haberlerde ikinci sırada kendini gösterirken, "Nasıl yapılır" kategorisinin üçüncü sırasında yer alıyor.
2017'nin en çok aratılan ünlüsü Matt Lauer iken Kevin Spacey ve Bill O'Reilly'nin isimlerini de listede görebiliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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