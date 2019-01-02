Google 2019'da Neler Tanıtacak?

Google, 2019'da hangi cihazları tanıtacak? İşte tahminlerimiz.

Google 2019'da Neler Tanıtacak?

2018'de Pixelbook 2 ile tanışmasak da, Pixel 3 ve Google Pixel Slate gibi ürünler oldukça heyecan vericiydi. Google'ın 2018'de akıllı hoparlörlere de yüklendiğini gördük, bu muhtemelen 2019'da da devam edecek.

Firmanın tablet üretmeye devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Benzer şekilde ev eğlencesi alanında 2018'de çok az yenilik gördük. 2019'da bunun değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz.

Pixelbook 2

Yeni Pixelbook'u 2018'de göreceğimizi umuyorduk ancak Google'ın Pixel Slate gibi farklı planlarının olduğunu öğrendik. Chrome OS'lu, tablet-Chromebook melezi bu cihazın kendine has bir kullanıcısı kitlesinin olacağını düşünüyoruz, ancak yine de gerçek bir Pixelbook 2'nin tanıtılmasını bekliyoruz. Pixel Slate'in yeterince güçlü olduğu söylenemez. Sekizinci nesil Core işlemciyle gelecek bir Pixelbook 2, bu açığı kapatacaktır.

Google Pixel 4

Pixel 3 ve Pixel 3 XL kamerasından diğer donanımlarına harikaydı. Google'ın şu sıralar yeni Pixel'leri hazırladığından eminiz, peki karşımıza nasıl bir telefon çıkacak? Henüz bir dedikodu yok ancak Google'ın kamerayı daha da geliştirdiğini, yapay zeka alanında yenilikler yaptığını tahmin edebiliyoruz.

Orta Seviye Pixel Telefonlar

Google zaman içerisinde birçok amiral gemisi üretti ancak yeni Pixel cihazlarına dair ipuçlarını ARCore güncellemesinde görmüştük. Bonito ve Sargo kod adlı cihazlar, diğer tüm Pixel telefonlar gibi balık isimleriyle adlandırılmış. Bu Pixel'lerin herkesin ulaşabileceği telefonlar olmasını, özellikle kamera yazılımının değiştirilmeden sunulmasını umuyoruz.

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