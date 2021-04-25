Google, 2020 Yılında Play Store'da Adeta "Kıyım Yapmış"

Google, Play Store'da "kıyım yapmış": İnternet devi, Play Store'u güvenli bir yer yapmak için 2020 yılında attığı adımları ve yasaklanan uygulama - geliştirici hesabı sayılarını açıkladı.