Google, 2021 Yılı İçin Söz Verdi!
Yeni planlarını açıklayan Google, 2022 itibariyle tüm donanımları için önemli bir söz verdi!
Google'ın firmaların ve kendisinin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik birkaç girişimi bulunuyor. Teknoloji devi şimdi kendi donanım ürünlerinin sürdürülebilirliğine yönelik iki parçalı bir taahhütte bulundu.
Bunlardan birincisi, ürünlerin sevkiyatıyla ilgili. Google'ın sürdürebilirlik bölümünün başındaki Anna Meegan, yeni blog gönderisinde "2020 itibariyle tüketicilere ve tüketiciden yapılan sevkiyatların yüzde 100'ünün doğaya karbon salınmadan yapılacağını" söyledi. Google'ın bu amaca nasıl ulaşmayı planladığı ise bilinmiyor. Bu noktada firmanın sevkiyatını yapan diğer firmalarla olan anlaşmalara dayanacağı söylenebilir.
Firmanın ikinci taahütü ise Made By Google cihazlarının tamamında geri dönüşümlü parçalar kullanmak. Buna Pixel telefonlar, Pixelbook'lar, akıllı hoparlörler ve bazı aksesuarlar dahil. Firmanın bu sözünü tutması daha kolay olacak gibi görünüyor çünkü firma, Chromecast'lerde geri dönüştürülmüş parçaları kullanmaya başlamış durumda.
Bununla birlikte Google, ürünlerini tamamen geri dönüştürülmüş parçalardan oluşturma sözü vermiyor. Apple, 2017'de kendisine böyle bir hedef koyduğunu söylemişti ancak bunun gerçeğe dönüşmesine yıllar var gibi görünüyor.
Meegan, henüz üç sene önce ortaya çıkarılan Made By Google serisinin sürdürülebilirlik girişimlerinin Apple'ın aynı alandaki çalışmalarının gerisinde olduğunu kabul ediyor. Apple'ın doğa dostu sözlerinin arkasında durduğu ve her sene bununla ilgili bir rapor yayınladığı biliniyor.
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