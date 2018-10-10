Google, 5 Milyar Dolarlık Cezaya İtiraz Etti
Google, Avrupa Birliği'nin Android'de tekelcilik yaptığı gerekçesiyle kestiği büyük cezaya itiraz etti!
Google, Avrupa Komisyonu'nun Android'li cihazlarda tekelcilik yaptığı gerekçesiyle kendisine kestiği 5 milyar dolarlık cezaya itiraz etti.
Avrupa Komisyonu'nun Temmuz ayında Google'a uyguladığı cezanın nedeni, Google'ın Huawei, Samsung ve LG gibi firmalarla yaptığı anlaşmaların, onları Android'e bağımlı hale getirerek dezavantajlı bir duruma düşürme endişesiydi. Anlaşmalara göre belirli Google uygulamalarının, arama araçlarının ve Google Play Store'un cihazlarda yüklü olması gerekiyor. Bu ise Google'ın aramadaki gücüne güç katmaya yarıyor.
Google, Reuters'a yaptığı bir açıklamada "Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği genel mahkemesinde verilen karara itiraz başvurusunu yaptığını" söyledi. Firma konu hakkında daha fazla konuşmamayı tercih etti. Reuters'a göre hakimlerin bir karara varması, birkaç sene sürebilir.
Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Temmuz'da yazdığı bir blog gönderisinde Android'in "daha az değil, daha çok seçenek oluşturduğunu" söylemiş ve firmasının karara itiraz edeceğini belirtmişti.
Zeynel A. Öztürk
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