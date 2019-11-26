Google, AI Projesinde Moda ve Dansa Odaklanıyor

Google'ın yeni yapay zeka projesi, bize oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor!

  • Ercan Uğurlu
Google, AI Projesinde Moda ve Dansa Odaklanıyor

Google, yapay zeka ve makine öğrenimi konusundaki uzmanlığını pek çok farklı alanda yaptığı denemelerle geliştirmeye devam ediyor. Şimdi bunlar arasına yenilerini de ekleyen Google, bu kez özellikle moda ve dans üzerine yoğunlaşmış.

Konularla ilgili iki deneysel çalışmaya imza atan şirket, Runway Palette ve Living Archive'i hayata geçirmiş. Bunlardan moda ile iligli olan Runway Palette ile 1000 farklı moda tasarımcısının eserini renklerine göre organize eden Google, 4000 defilede çekilen 140 binden fazla fotoğraftan bir katalog hazırlamış. Fotoğraflanan giysileri renklerine göre gruplandırabilen Google, bunun için makine öğrenme algoritmasına başvuruyor. Arşivi keşfetmek için ise tek yapmanız gereken etkileşimli harita üzerinden bir renk seçmek. Runway Palette, şu an iOS ve Android üzerinde kullanıma açık durumda.

Google'ın dans ile ilgili diğer çalışması olan Living Archive ise, bir dans koreografi aracı. İngiliz Koreograf Wayne McGregor tarafından yaratılan yaklaşık yarım milyar pozu içeren uygulama, kullanıcılara kendi dans rutinlerini yaratmaları için de fırsat tanıyor.

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