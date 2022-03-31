Google, AirTag Gibi Takipçiler İçin Android'e Kendi Yazılımını Ekliyor

Google, Android akıllı telefonlar için kendi Bluetooth takip algılama yazılımını geliştirmeye çalışıyor olabilir. Tile Mate ve Apple AirTag gibi Bluetooth takipçileri son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi. Bu cihazlar, Bluetooth bağlantılarını ve çeşitli uygulamaları kullanarak kullanıcıların kaybettikleri cisimleri bulmalarına yardımcı olabiliyor.
Ancak bu araçların tüm avantajları ile beraber bazı riskler de ortaya çıkıyor. Tile ve Apple, cihazlarının oluşturduğu riski azaltmak için çeşitli güvenlik önlemleri aldı, ancak mevcut sistemle ilgili bazı sorunlar da var.
Temel sorun, Android telefon kullanıcıları için ücretsiz olan Tile ve Apple Tracer Detect uygulamalarının otomatik algılama sunmaması olarak görülüyor ve kullanıcıların bu uygulamalarda aramaları manuel olarak başlatmaları gerekiyor.
Yeni bir 9To5Google haberine göre Google, bu sorunu kendi yazılımı ile çözmek istiyor. Sitenin söylediğine göre kısa bir süre önce Play Store'a yüklenen bir Google APK'sinde, Tile tag ve ATag (muhtemelen AirTag) adlı cihazlar için etiket algılamaya atıfta bulunan kod satırları bulundu.
Kod şu anda halen temel seviyelerde gözüküyor ancak Google'ın bu konu üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Algılamanın otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlanıp ayarlanamayacağı belirli değil ancak beklenilen ve istenen bir özellik olduğundan dolayı amacın bu olduğunu tahmin edebiliriz.
Ne zaman kullanıma sunulacağı da bilinmiyor ancak çok yakında olabilir. Android 13 yayımı yaklaşıyor ve yeni sürüm ile beraber sunulabilir. Tabii ki bu tür sızıntılarda her zaman olduğu gibi, bu özelliğin hiçbir zaman sunulmaması da söz konusu olabilir.
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