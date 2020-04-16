Google, Akıllı Telefonları İçin "Apple'ın Yolunu" Takip Edecek

Google'ın, Pixel 5 akıllı telefonundan sonra Apple'ın yolunu takip edip kendi işlemcisini üreteceği iddiası ortalığı alevlendirdi. Peki, Pixel 5'te Snapdragon işlemci kullanılmayacak mı?

  • Ercan Uğurlu
Google, Pixel 5'ten sonra iPhone'a Rakip Olacak!

Google, geçtiğimiz sene ekim ayında tanıttığı Pixel 4 akıllı telefonlarında da Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini kullanmıştı, hatta şirketin bu sene tanıtılacak Pixel 5 akıllı telefonlarında da Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı biliniyor. Fakat Google, son kez böylesi bir hamlede bulunuyor olabilir. Zira farklı kaynaklara göre Google, Pixel akıllı telefonlarının geleceği için, Apple'ın en başından beri takip ettiği "kendi işlemcini kendin yap" yolunu takip edecek; kendi işlemcisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Raporun tamamına göre, Google kendi işlemcisini geliştirme konusunda Samsung'un da desteğini alıyor. Kod adı Whitechapel olan çipin, Samsung'un 5 nm teknolojisi ile üretileceği ve 8 çekirdekli bir ARM işlemcisine sahip olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca yeni yonga seti, Google Asistan'ın yanı sıra Google'ın makine öğrenimi teknolojisiyle çalışacak şekilde de optimize edilmiş bir donanım sahip olacak. Öte yandan yeni işlemcinin 2021 yılına kadar hazır olmayacağı da bilinenler arasında.

Bu bilgilere göre Google, kendi işlemcisini geliştirerek artık Qualcomm ile çalışmayacak ve yeni Pixel telefonlarıyla beraber bir başka ABD'li şirket olan Apple'a rakip olacak. Google'ın bu yeni yönü, iki şirket için de pek iyi haber değil. Bakalım Qualcomm ve Apple, Google'ın bu girişimine karşı nasıl bir tepkide bulunacaklar.

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