Google Ana Sayfası İçin Büyük Planlar!

Google'ın sade giriş sayfası tasarımı, yıllar sonra, ilk kez ciddi bir değişime uğrayacak. Gelecek tasarım, pek de alışık olduğunuz gibi değil!

Google Ana Sayfası İçin Büyük Planlar!

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