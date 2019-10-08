Google'dan Android 10 "Dayatması"
Android'li telefonlarında kendi gezinti sistemlerini sunmak isteyen firmalar, bunu eskisi gibi yapamayacak!
Android 10, "home" düğmesinin yerini alacak hareket tabanlı yeni bir gezinti yöntemi sunuyor. Yeni işlev herkes tarafından beğenilmese de Google, herkesi öğrenmeye zorlamakta kararlı.
9to5Google'ın eline geçen belgelere göre en son Google Mobile Hizmetleri (GMS) sözleşmesi, üçüncü parti hareketleri kullananlar için kötü haberler içeriyor. Belgeye göre Android Pie'daki hareketler, yeni Android 10'lu cihazlarda bir seçenek olarak sunulamıyor. Bununla birlikte Android Pie'dan yükseltecek cihazlarda bu hareketleri bir seçenek olarak koruması "şiddetle" öneriliyor. Belki de daha ilginç olanı, Google'ın üreticilerin kendi gezinti sistemlerini mümkün olduğunda gizlemesini istemesi. Google'ın kendi seçenekleri dışındaki herhangi bir gezinti yöntemi, kurulum sırasında, bir açılır pencere veya bildirimle tanıtılamıyor.
Google, özel gezinti sistemlerinin ayarlarda "bir düzey aşağıda" gizlenmesini, örneğin gelişmiş ayarlar kategorisinde yer almasını istiyor.
Google'ın yeni hareket tabanlı arayüzü çok sevilmese de, bu strateji Android'li cihazlar arasında tutarlı bir deneyim sunulmasını sağlayabilir. Bu, geliştiricilerin Android 10'un yeni gezinti sistemine göre uygulama geliştirmesi ve sonuçta daha tutarlı bir deneyim anlamına geliyor.
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