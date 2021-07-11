Google, Android Jelly Bean'in Tabutuna Son Çiviyi Çakmaya Hazırlanıyor!

Google, Android Jelly Bean'i ilk olarak Haziran 2012'de duyurdu. Android Jelly Bean, 2013'te yayınlanan Android 4.1 ila 4.3.1 sürümlerini kapsıyordu ve onu "KitKat" olarak adlandırılan Android 4.4 izledi. Kısacası Android Jelly Bean, bugün artık 9 yaşını doldurmuş durumda. Ve doğal olarak onun da ömrü sona ermek üzere. Google, Jelly Bean için Play Services desteğini kullanımdan kaldırmaya hazırlanıyor.
Android Jelly Bean'in şu anda aktif cihazların sadece yüzde 1'inde yüklü olduğu biliniyor. Doğal olarak Jelly Bean ile çalışan cihazlar da artık özellikleri ile çağın çok gerisinde kalıyor. Google de, Jelly Bean kullanıcıları için geçici çözümler üzerinde çok fazla zaman harcaması gerektiğini ve bu yüzden böyle bir karar aldığını söylüyor. Ağustos ayında yayınlanması planlanan 21.30.99 sürümü, Jelley Bean tarafından desteklenen son sürüm olacak.
Bu değişiklik, SDK'larında minimum sürüm olarak 16, 17, 18 API düzeylerini kullanan geliştiricileri yakından ilgilendiriyor. SDK'nın mevcut sürümlerinde bulunan işlevler çalışmaya devam edecek olsa da, daha yeni bileşenler bu API düzeylerini desteklemeyebilir, bu da geliştiricilerin uygulamalarını oluşturmaya çalışırken hatalarla karşılaşacağı anlamına geliyor.
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