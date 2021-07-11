Google, Android Jelly Bean'in Tabutuna Son Çiviyi Çakmaya Hazırlanıyor!

Artık 9 yaşında olan Android Jelly Bean sürümü, Google'ın yeni kararı ile birlikte tamamen karanlığa gömülmek üzere...

Android Jelly Bean'in Tabutuna Son Çivi Çakılıyor

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