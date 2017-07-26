Google, Android Kullananlarla Dalga Geçti

Android 8.0'ın yeni yayınlanan önizleme sürümünde ortaya çıkan garip bir görüntü, Google'ın bizlerle dalga geçtiğini mi gösteriyor?

Google, Android kullananlarla dalga geçti

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