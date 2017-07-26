Google, Android Kullananlarla Dalga Geçti
Android 8.0'ın yeni yayınlanan önizleme sürümünde ortaya çıkan garip bir görüntü, Google'ın bizlerle dalga geçtiğini mi gösteriyor?
Google dün dördüncü ve son Android O geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Android'in bir sonraki büyük güncellemesi artık son şeklini almış olsa da, henüz ismi bilinmiyor.
Android 8.0'ın adı için yapılan tahminler arasında Oreo ve Oatmeal Cookie var. Gerçek ismi açıklamadan önce bizlerle eğlenmeyi seven Google ise bambaşka bir isim düşünüyor. Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Android sürümü altında bulunan O logosuna basılı tuttuğunuzda ekrana bir ahtapot (yani "octopus") geliyor. Google şimdiye kadarki tüm Android isimlerinde tatlı isimlerini kullandığı için firma büyük ihtimalle beta testi yapanlarla eğlenmek istiyor.
Ahtapotun sekiz kolu olduğundan, Android 8'in "Octopus" adıyla gelme ihtimalini tamamen yok sayamıyoruz. Hatta yeni işletim sisteminin 8 Ağustos'ta tanıtılması bile sürpriz olmayabilir.
Bir başka açıklama, Google'ın tatlı isimlerini bırakıp diğer gıdalara ve hayvanlara geçmesi.
Belki de çok fazla akıl yürütüyoruz. Yakında yapılacak resmi duyuruyla isim merakımız ortadan kalkacak.
Zeynel A. Öztürk
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