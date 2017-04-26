Google, Android'e 'Kopyasız Yapıştırma'yı Getiriyor!
Google, Android'de zahmetli olan kopyalama ve yapıştırma işini kolaylaştıracak bir yeniliği bize sunmaya hazırlanıyor!
Görünüşe bakılırsa Google'ın içerik farkındalığına sahip yazılımı, sadece Assistant'ı daha akıllı yapmakla kalmayacak. Araştırma devi, Chrome'da nelere baktığınızı inceleyerek diğer uygulamalara yazı aktarmanızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.
"Kopyasız Yapıştırma / Copyless Paste" adı verilen özelliğin nasıl çalıştığını belki koduna bakarak biraz olsun anlayabiliriz:
"Daha önce okuduğunuz yazılara dayanarak, yapıştırma yapmadan önce tavsiyede bulunan bir yazılım. Örneğin, bir restoran web sitesini ziyaret ettikten sonra adresini Haritalar uygulamasında ararken restoranın ismi arama çubuğunda tavsiye olarak görünüyor. Veriler lokal olarak işleniyor ve hiç bir zaman sunucuya yollanmıyor. Ayrıca özellik gizli modda açılmıyor."
Tam olarak beklediğiniz özellik olmayabilir, ancak yine de oldukça işlevsel görünüyor. Ayrıca kopyasız yapıştırılan yazılar telefonunuzu asla terk etmeyecek. VentureBeat, özelliği Chrome Canary'de aktifleştirip deneyebileceğimizi söylüyor, ancak ilk görünüşte hiç bir değişiklik fark etmeyebilirsiniz.
İşin ilginç kısımı, koda dikkatlice bakıldığında bu özelliğin eski Android cihazları desteklemeyeceği anlaşılıyor. Gelecek ay I/O'nun gelmesiyle birlikte bu özellik hakkında daha fazla bilgi edineceğimiz kesin.
Ali Ruhi Öztürk
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