Google, Android'e 'Kopyasız Yapıştırma'yı Getiriyor!

Google, Android'de zahmetli olan kopyalama ve yapıştırma işini kolaylaştıracak bir yeniliği bize sunmaya hazırlanıyor!

Google, Android İçin 'Kopyasız Yapıştırma'yı Getiriyor

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