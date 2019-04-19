Google, Android'e Tarayıcı Seçme Ekranı Ekliyor
Google, Avrupa Birliği'nin tekelcilik endişelerini gidermek için Android kullanıcılarına yeni bir çift ekran gösterecek!
Google, Avrupa Birliği'nin tekelcilik endişelerini gidermek için yeni bir adım attı ve Avrupa'daki Android kullanıcılarına beş farklı web tarayıcısı ve arama motoru arasında seçim yapma olanağı sunacağını duyurdu.
Google'ın piyasadaki gücünü rakiplerin engellemek için kullandığını söyleyen AB, geçen sene Google'a 4,34 milyar dolarlık rekor bir ceza kesmişti. Avrupa Komisyonu'na göre Google, Android'li telefonlara Chrome web tarayıcısını ve Google arama uygulamasını yükleyerek rakipleri karşısında haksız bir avantaj sağlamıştı. Şimdi Google, Avrupa kullanıcılarına daha fazla kontrol sunarak durumu düzeltmeye çalışıyor.
Google'dan ürün yönetimi direktörü Paul Gennai'nin blog gönderisine göre Avrupa'daki Android kullanıcıları, Google Play'i açtıklarında farklı arama uygulamaları ve tarayıcılar indirmeye yönelik yeni ekranlar görecekler. Bu yeni ekranlar, gelecekteki bir güncellemenin sonrasında Google Play'i ilk açtığınızda görüntülenecek. Gennai'ye göre uygulamalar, cihazda yüklü olmayan popüler uygulamalardan seçilecek ve rastgele bir sırayla gösterilecek.
Yeni seçenekler, Avrupa'da hem yeni satılan Android'li telefonlarda, hem de mevcut cihazlarda gösterilecek. Bu değişikliğin Avrupa Komisyonu'nu ikna etmesi beklenebilir, ancak yaptığı şikayetle AB incelemesini başlatan FairSearch, henüz ikna olmuş görünmüyor. Fairsearch, bu yeni ekranların "merkezi bir sorun haline gelen Google uygulamalarının tüm Android'li cihazlarda varsayılan olması" sorununu çözmek için hiçbir şey yapmadığını söylüyor.
Google eğer AB yetkililerini anti rekabetçi davranışlarına son verdiği konusunda ikna edemezse, üst şirketi Alphabet'in dünya çapındaki günlük ortalama iş hacminin yüzde 5'ine kadar cezayla karşı karşıya kalabilir.
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