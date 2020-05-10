Google'dan Anneler Günü için özel Doodle / Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Philadelphialı Anna Jarvis'in annesinin ölüm yıldönümü olan Mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için başlattığı kampanya bugün annelere adanmasını sağlamıştı. Bugün 10 Mayıs Pazar, Anneler Günü...
Özel günlere özel doodle'lar hazırlayan Google Anneler Günü'nü de unutmadı. Google'ın ana sayfasında yer alan Doodle ile sanal olarak anneniz için bir tasarım yapmak mümkün. Google da doodle için "Anneler Günü Kutlu Olsun! İster yakınınızda ister uzakta olsun, annenize içinizden gelen küçük bir sanat eseri yapıp gönderin" diyor.
"Anneler Günü kutlu olsun. El işi yapalım" yazısıyla açılan Doodle'da hazırladığınız tasarımları sosyal medyada paylaşmak mümkün.
Koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde arada mesafeler olacağı için Google'ın Doodle'ı daha fazla ilgi çekebilir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
"Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle kutlandı.
Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.
Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da ulusal olarak kutlanmaya başlandı. Anna Jarvis 1905 yılında annesini kaybettiğinde 41 yaşındaydı. 1907 yılında annesi ve tüm anneler için kutlama yapmaya karar vermişti. 1 yıl sonra kutlamalar daha da yayıldı. 1908 yılında Anneler Günü'nü annesinin öğretmenlik yaptığı kilisede kutlandı. Gelenlere annesinin çok sevdiği beyaz karanfiller dağıtıldı. Beyaz Karanfiller kısa sürede Anneler Günü'nün sembolü haline gelecekti.
Anneler Günü, 1911'de hemen her ülkede kutlanmaya başlandı. ABD Başkanı Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını "Anneler Günü" duyurdu.
TÜRKİYE'DE İLK ANNELER GÜNÜ
Türk Kadınlar Birliğinin girişimleri ile 5 Mayıs 1955 tarihinde mayıs ayının ikinci Pazar günü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ''Anneler Günü'' olarak kutlanması kararı verildi. O yıl yılın annesi olarak 93 harbi kahramanı, 98 yaşındaki Erzurumlu Nene Hatun seçildi.
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