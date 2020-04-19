Google, Apple Card'a da Rakip Olmaya Hazırlanıyor

Google, fiziksel banka kartı Google Card üzerinde çalışıyor. 2 farklı banka ile anlaşan Google, böylece Apple Card'a rakip olacak.

  • Ercan Uğurlu
Google, Fiziksel Banka Kartı Çıkartıyor

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Wall Street Journal'da yayınlanan bir rapor, Google'ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. Bu iddia ortaya çıkan yeni raporlarla ile doğrulanmış oldu. Zira Google, ciddi ciddi banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor.

Ortaya çıkan hesap ekran görüntüleri ve fiziksel banka kartı, Google'ın gerçekten de Apple'ın Apple Card girişimine rakip olacağını doğrular nitelikte. Google, bu iş için bankalarla ortak çalışacak. Her ne kadar şu an kartın üzerinde net bir banka adı yazmasa da "şimdilik" Citigroup ve Stanford Federal Credit Union ile iş birliği içinde olduğu biliniyor. Gelecek dönemde bunlar arasına yenileri de katılabilir. Yine rapora göre, Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gidilmiş durumda.

Google Card da, tıpkı Apple Card gibi alışverişlerde ve internet satışlarında kullanılabilecek. Temassız ödeme sistemi olarak da Google Pay'i kullanacak olan karta sahip olanlar, tüm hesap yönetimlerini uygulama üzerinden yapabilecekler.

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